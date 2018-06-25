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Найден способ остановить распространение четырех видов рака

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Фото: Depositphotos
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Исследователи из Орегонского университета науки и здоровья разработали препарат, который останавливает распространение четырех видов рака — молочной и предстательной желез, толстой кишки и легких. Об этом сообщается в статье, опубликованной в понедельник, 25 июня, в журнале Nature Communications.

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Данный препарат носит название KBU2046. Эксперименты, проводимые на мышах, показали, что лекарство подавило распространение метастазов и уменьшило разрушение костей. Кроме того, ученые добились минимизации побочных эффектов и токсичности.

«Лекарство работает таким образом, что, связываясь с протеином, оно останавливает движения клеток, но не оказывает никакого побочного влияния на белок», — рассказал доктор Раймонд Берган. 

Исследователь отметил, что при ранней постановке диагноза данный препарат способен полностью остановить размножение раковых клеток и спасти человеку жизнь. Теперь ученые пытаются добиться разрешения испытать препарат на людях.

Ранее, в июне, сообщалось, что ученые установили, что девушки и женщины средних лет, страдающие от лишнего веса, примерно в два раза реже становятся жертвами рака груди, чем их худые ровесницы.

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