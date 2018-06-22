Ученые выявили связь между лишним весом и раком груди

Ученые установили, что девушки и женщины средних лет, страдающие от лишнего веса, примерно в два раза реже становятся жертвами рака груди, чем их худые ровесницы. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Oncology.

Медики наблюдали за здоровьем 758 592 тыс. женщин в возрасте от 18 до 54 лет в течение в среднем 9,3 года. У этой возрастной группы злокачественная опухоль молочных желез развивается не так часто, как у пожилых дам, но всё же остается самым распространенным типом онкологии.

Когда исследователи сопоставили их индекс массы тела (BMI) и частоту развития рака, они обнаружили, что полные девушки в среднем гораздо реже страдали от рака груди. При этом чем ближе был их возраст к менопаузе, тем менее выражен был этот эффект.

С другой стороны, страдающие анорексией девушки, имевшие низкий BMI, заболевали онкологией груди в 10–20% раз чаще, чем их ровесницы с «нормальной» массой тела. Ученые установили, что в среднем, повышение BMI на 5 пунктов снижало риск развития рака на 15–20%.

Медики объяснили это тем, что жировая ткань может подавлять синтез эстрогена в яичниках, что снижает вероятность развития рака у молодых женщин до того времени, когда у них не наступит менопауза.

Ранее в июне сообщалось, что ученые нашли способ предотвратить рак груди. Панацеей оказалась определенная концентрация витамина D.