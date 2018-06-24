Загореть дотла

Отношение медицины к загару — резко негативное, но многие по-прежнему любят нежиться под солнцем. Портал iz.ru взвешивает все за и против: можно ли загорать правильно, и если да, то как?

Многие десятилетия густой и ровный загар служил едва ли не главным показателем красоты и здоровья. Смуглая кожа вошла в моду еще в 1920-е годы — загар символизировал привлекательность и даже успех (путешествия были дороги, и не каждый мог позволить себе праздный отдых на пляже). Медики той поры полагали, что ультрафиолет укрепляет организм, и нисколько не возражали против солнечных ванн.

Владимир Маяковский «Нет на свете прекрасней одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи»

Всё изменилось в XXI веке с началом активной медицинской кампании: у врачей появилось больше данных о связи солнечной радиации и различных заболеваний. Бронзовый оттенок кожи записали в главные враги здоровья. С наукой спорить невозможно: исследования категорично говорят о том, что загорать — неполезно, не оставляя практически никаких «но» и «если только».

Факт 1. Солнечное излучение и заболевания кожи взаимосвязаны

Долгое время исследователям было непонятно, как именно солнце влияет на возникновение рака кожи (особенно самого опасного — меланомы). В 2017 году ученые из американского Корнеллского университета до конца объяснили зловещий механизм.

с3 Фото: Getty Images/Nicolas Loran

Под влиянием солнечной радиации меланоциты (отвечающие за пигментацию кожи клетки) вырабатывают пигмент, чтобы защитить кожу. Так мы получаем загар. Но УФ-лучи повреждают клетки кожи и их ДНК. Исследователи выяснили, что при сильном ДНК-повреждении меланоциты мутируют в раковые клетки, и начинается формирование опухоли. Сильно упрощая, можно сказать, что здоровая клетка под воздействием солнца «создает» загар, а поврежденная — опухоль.

Факт 2. Не обязательно быть светлокожим, чтобы пострадать от загара

Меланин — защитный пигмент. В темной коже его больше, и значит, она лучше защищена от солнца, чем светлая. Но из этого не следует, что смуглые и (или) хорошо и быстро загорающие люди не могут заболеть раком кожи. Они просто не относятся к группе повышенного риска, в отличие от людей с нордической внешностью. Однако заболевания раком кожи случаются и у смуглых, но, увы, довольно часто выявляются на более поздней и значительно более опасной стадии.

Факт 3. Солярий так же опасен, как и пребывание на солнце

Любители позагорать в кабинке не должны расслабляться. Солярий не менее, а более вреден для кожи, поскольку площадь рассеивания УФ-лучей сильно ограничена, отсутствует фактор тени, бриза и так далее.

Особенно настороже должны быть люди, светлокожие от природы. Благодаря СМИ известны случаи, когда желание немного освежить тон кожи всего несколькими сеансами в солярии оборачивалось трагедией.

Особенно часто встречаются такие истории в британской прессе — цветотип многих местных жителей, предполагающий очень светлую кожу и рыжеватые волосы, делает их особо уязвимыми перед УФ-лучами. Например, Daily Mail сообщает о случае, когда молодой мужчина получил диагноз «меланома» после всего шести сеансов в солярии. К сожалению, желание выглядеть привлекательно на собственной свадьбе закончилось для него фатально: меланома не всегда поддается излечению, может метастазировать в другие органы даже после того, как была хирургически удалена.

Многолетнее же увлечение солярием еще больше увеличивает риск онкозаболеваний кожи. Издание Allure рассказывает историю фанатки искусственного загара с солидным стажем: женщина загорала в солярии и не сразу придала значение появившейся на лице новой родинке. Образование оказалось злокачественным, и ей было проведено 15 хирургических операций. Увы, несмотря на столь радикальное лечение, меланома дала метастазы в легкие.

Факт 4. На данный момент УФ-лучи считаются главным фактором старения кожи

Первое, что предложит сделать любой косметолог, к которому обратились по вопросу продления молодости, — посоветует отказаться от загара. Любые современные косметические манипуляции не будут эффективны (а некоторые даже окажутся вредны), если не отказаться от солнечных ванн.

УФ-излучение вызывает дегенеративные изменения клеток кожи, фиброзной ткани и кровеносных сосудов, что и приводит к преждевременному старению кожи.

Факт 5. Нет гендерных различий в вопросах защиты от излучения

Мужчина или женщина? Для солнечных лучей нет разницы. В каком-то смысле мужчины даже более уязвимы, поскольку, как правило, в меньшей степени интересуются вещами, способными защитить от солнца: косметикой с SPF-фильтрами, солнечными очками, пляжной одеждой и так далее.

c1 Фото: Global Look Press/Konrad Wothe

В 2013 году голливудскому актеру Хью Джекману поставили диагноз «базально-клеточный рак кожи». Мужчина обнаружил пятно на носу, но не сразу обратил на него внимание. Он признался, что вообще относился к защите от солнца довольно легкомысленно. К счастью, Джекман заболел разновидностью рака кожи, имеющей хороший прогноз излечимости.

«Не будьте такими глупыми, как я. Проверяйтесь у врача! И используйте солнцезащитный крем!» — написал тогда актер в соцсетях.

Факт 6. Загар опасен не только для кожи

Не только кожа подвергается опасности, если вы любите поваляться в шезлонге. Ваши глаза и иммунитет также оказываются в зоне риска.

По данным ВОЗ, в мире каждый год примерно от 12 до 15 миллионов человек теряют зрение из-за развития у них катаракты. Из всех этих случаев примерно каждый пятый мог быть вызван или усугублен воздействием солнца. Солнечные очки с УФ-защитой — это не просто модный аксессуар!

Кроме того, медики полагают, что УФ-излучение может подавлять иммунитет, этим увеличивая риск различных инфекций и даже ограничивая эффективность вакцинаций.

Факт 7. Безопасного загара нет

«Не существует безопасного способа загорать. Краснота или загар означают, что вашей коже был нанесен, так или иначе, ультрафиолетовый вред», — считает нью-йоркский дерматолог Джошуа Зейхнер.

c6 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев

Всем, кто когда-либо обгорал или загорал (то есть каждому из нас), дерматологи рекомендуют периодически захаживать в гости на прием. В идеале полный осмотр всей поверхности тела на предмет возможных новообразований стоит делать раз в год. Кроме того, можно ежемесячно делать самоосмотр. Любые необычные пятна, а также родинки, которые изменили цвет, форму, размер, должны становиться предметом пристального интереса. Осмотры имеют смысл, даже если вы уже достаточно давно сделали разумный выбор в пользу отказа от загара.

Стандарт красоты: изменен

Отношение индустрии моды и красоты к загару меняется не так быстро, как мнение медиков. С эстетической точки зрения смуглая кожа действительно красива: загар скрывает мелкие недостатки кожи, придает ей сияние, а тронутое солнечными лучами тело выглядит более стройным и подтянутым. Вот почему на модных показах и в фотосессиях мы по-прежнему видим загорелых моделей. Но, как правило, загорелый вид достигается совсем не лежанием на пляже или в солярии: используются автозагары, бронзаторы и косметика соответствующих оттенков.

Такую же стратегию модные журналы, сайты и блоги о красоте рекомендуют и своим читателям. Кроме того, они не устают напоминать о необходимости защиты кожи от солнца.

На фото: знаменитые смуглянки на самом деле давно перешли на автозагары, пудры и тональные кремы золотистых и бронзовых оттенков. Они берегут свою кожу от солнечных лучей.

Солнечная косметика: что брать?

Кремы, лосьоны и другая косметика для защиты от солнца совершенствуются с каждым годом. Когда-то в фаворитах были средства с так называемыми химическими SPF-фильтрами, теперь наиболее эффективными считаются физические (минеральные) фильтры в составе такой косметики. В отличие от своих предшественников, физические фильтры отражают солнечные лучи, а не поглощают их. Чтобы купить продукты с физическими SPF-фильтрами, ищите в составе на этикетке диоксид титана и оксид цинка.

Покупка № 1: средство для тела с физическим фильтром

Кому-то все баночки с пометкой SPF кажутся одинаковыми, но это не так. Согласно последним рекомендациям ВОЗ, SPF должен быть не ниже 14, а также средство должно защищать от УФ-лучей типа А и В. Чем больше в составе диоксида титана и оксида цинка, тем выше будет степень защиты SPF. Но при этом текстура средства может быть более тяжелой, а при нанесении крем или лосьон может выбеливать кожу, что не всем нравится. Найдите компромиссный вариант.

Покупка № 2: средство для лица с физическим фильтром

Вам может понадобиться отдельное средство для лица с SPF, если вы требовательны к текстуре косметики: продукты, предназначенные для кожи тела, могут быть более тяжелыми по текстуре и при нанесении оставлять жирноватый блеск. Солнцезащитные кремы для лица в основном таких недостатков лишены.

Покупка № 3: средство для использования после загара

Не все покупают средство для обработки кожи после пребывания на солнце. Как правило, это крем или лосьон, в состав которого входят успокаивающие кожу ингредиенты: экстракт алое вера и ромашки, пантенол. Такие средства действительно не являются обязательными, но могут пригодиться, если всё-таки не удалось избежать покраснения кожи.

Жизнь без солнца?

Стоит ли отказаться от загара полностью, исключив выходы на открытое солнце и даже купание в дневные часы? Этот вариант кажется несколько чрезмерным и не только попахивает паранойей, но и, как ни странно, тоже грозит проблемами со здоровьем.

c5 Фото: REUTERS/Heino Kalis

По данным Всемирной организации здравоохранения, в небольших дозах УФ-излучение полезно для людей и крайне необходимо для выработки витамина D. УФ-излучение также используется для лечения некоторых болезней, таких как рахит, псориаз, экзема и желтуха. Но такое лечение должно проходить под медицинским наблюдением.

Правила безопасных солнечных ванн многим давно и хорошо известны. Но многие ли их соблюдают? Напомним основные пункты еще раз!

● Избегайте выходить на открытое солнце в пик его активности, с 11 утра до 3 часов дня.

● Не позволяйте прохладному ветерку или облакам обмануть себя: незаметно обгореть в таких условиях особенно просто.

● Не стоит недооценивать «барьерные» методы защиты от лучей: свободную хлопковую одежду, закрытые купальники из ткани, защищающей от ультрафиолета, широкополые шляпы, солнечные очки, тенты и зонтики.

Автор цитаты Интересный факт: продающие буркини (купальники для мусульманок) магазины отмечают интерес к своей продукции со стороны далеких от ислама покупательниц. Все просто: растет спрос на одежду для плавания, по максимуму закрывающую тело от солнечных лучей. Купальники с закрытым рукавом, спиной и грудью всё еще являются редкостью в обычных магазинах, но всё же, постаравшись, можно найти в продаже интересные модели и обойтись без мрачного буркини.

● На участки тела, которые невозможно прикрыть, наносите солнцезащитный крем. Его цена не всегда имеет значение: изучайте не ценник, а состав и информацию, указывающую на степень защиты.

● Просматривая прогноз погоды, обращайте внимание не только на температуру, но и на УФ-индекс, который обычно приводится метеорологами (но почти никто не обращает на него внимания).

● Для детей нужны средства УФ-защиты повышенной надежности. Для них может не подойти «взрослый» солнцезащитный крем даже с высоким SPF-фактором.