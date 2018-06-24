Загореть дотла

Отношение медицины к загару — резко негативное, но многие по-прежнему любят нежиться под солнцем. Портал iz.ru взвешивает все за и против: можно ли загорать правильно, и если да, то как?
Многие десятилетия густой и ровный загар служил едва ли не главным показателем красоты и здоровья. Смуглая кожа вошла в моду еще в 1920-е годы — загар символизировал привлекательность и даже успех (путешествия были дороги, и не каждый мог позволить себе праздный отдых на пляже). Медики той поры полагали, что ультрафиолет укрепляет организм, и нисколько не возражали против солнечных ванн.
Всё изменилось в XXI веке с началом активной медицинской кампании: у врачей появилось больше данных о связи солнечной радиации и различных заболеваний. Бронзовый оттенок кожи записали в главные враги здоровья. С наукой спорить невозможно: исследования категорично говорят о том, что загорать — неполезно, не оставляя практически никаких «но» и «если только».
Факт 1. Солнечное излучение и заболевания кожи взаимосвязаны
Долгое время исследователям было непонятно, как именно солнце влияет на возникновение рака кожи (особенно самого опасного — меланомы). В 2017 году ученые из американского Корнеллского университета до конца объяснили зловещий механизм.
Под влиянием солнечной радиации меланоциты (отвечающие за пигментацию кожи клетки) вырабатывают пигмент, чтобы защитить кожу. Так мы получаем загар. Но УФ-лучи повреждают клетки кожи и их ДНК. Исследователи выяснили, что при сильном ДНК-повреждении меланоциты мутируют в раковые клетки, и начинается формирование опухоли. Сильно упрощая, можно сказать, что здоровая клетка под воздействием солнца «создает» загар, а поврежденная — опухоль.
Факт 2. Не обязательно быть светлокожим, чтобы пострадать от загара
Меланин — защитный пигмент. В темной коже его больше, и значит, она лучше защищена от солнца, чем светлая. Но из этого не следует, что смуглые и (или) хорошо и быстро загорающие люди не могут заболеть раком кожи. Они просто не относятся к группе повышенного риска, в отличие от людей с нордической внешностью. Однако заболевания раком кожи случаются и у смуглых, но, увы, довольно часто выявляются на более поздней и значительно более опасной стадии.
Факт 3. Солярий так же опасен, как и пребывание на солнце
Любители позагорать в кабинке не должны расслабляться. Солярий не менее, а более вреден для кожи, поскольку площадь рассеивания УФ-лучей сильно ограничена, отсутствует фактор тени, бриза и так далее.
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A post shared by Cosmopolitan (@cosmopolitan) on May 26, 2018 at 2:40pm PDT
Особенно настороже должны быть люди, светлокожие от природы. Благодаря СМИ известны случаи, когда желание немного освежить тон кожи всего несколькими сеансами в солярии оборачивалось трагедией.
Особенно часто встречаются такие истории в британской прессе — цветотип многих местных жителей, предполагающий очень светлую кожу и рыжеватые волосы, делает их особо уязвимыми перед УФ-лучами. Например, Daily Mail сообщает о случае, когда молодой мужчина получил диагноз «меланома» после всего шести сеансов в солярии. К сожалению, желание выглядеть привлекательно на собственной свадьбе закончилось для него фатально: меланома не всегда поддается излечению, может метастазировать в другие органы даже после того, как была хирургически удалена.
Многолетнее же увлечение солярием еще больше увеличивает риск онкозаболеваний кожи. Издание Allure рассказывает историю фанатки искусственного загара с солидным стажем: женщина загорала в солярии и не сразу придала значение появившейся на лице новой родинке. Образование оказалось злокачественным, и ей было проведено 15 хирургических операций. Увы, несмотря на столь радикальное лечение, меланома дала метастазы в легкие.
Факт 4. На данный момент УФ-лучи считаются главным фактором старения кожи
Первое, что предложит сделать любой косметолог, к которому обратились по вопросу продления молодости, — посоветует отказаться от загара. Любые современные косметические манипуляции не будут эффективны (а некоторые даже окажутся вредны), если не отказаться от солнечных ванн.
УФ-излучение вызывает дегенеративные изменения клеток кожи, фиброзной ткани и кровеносных сосудов, что и приводит к преждевременному старению кожи.
Факт 5. Нет гендерных различий в вопросах защиты от излучения
Мужчина или женщина? Для солнечных лучей нет разницы. В каком-то смысле мужчины даже более уязвимы, поскольку, как правило, в меньшей степени интересуются вещами, способными защитить от солнца: косметикой с SPF-фильтрами, солнечными очками, пляжной одеждой и так далее.
В 2013 году голливудскому актеру Хью Джекману поставили диагноз «базально-клеточный рак кожи». Мужчина обнаружил пятно на носу, но не сразу обратил на него внимание. Он признался, что вообще относился к защите от солнца довольно легкомысленно. К счастью, Джекман заболел разновидностью рака кожи, имеющей хороший прогноз излечимости.
«Не будьте такими глупыми, как я. Проверяйтесь у врача! И используйте солнцезащитный крем!» — написал тогда актер в соцсетях.
Факт 6. Загар опасен не только для кожи
Не только кожа подвергается опасности, если вы любите поваляться в шезлонге. Ваши глаза и иммунитет также оказываются в зоне риска.
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A post shared by Cult Beauty (@cultbeauty) on Jun 16, 2018 at 5:05am PDT
По данным ВОЗ, в мире каждый год примерно от 12 до 15 миллионов человек теряют зрение из-за развития у них катаракты. Из всех этих случаев примерно каждый пятый мог быть вызван или усугублен воздействием солнца. Солнечные очки с УФ-защитой — это не просто модный аксессуар!
Кроме того, медики полагают, что УФ-излучение может подавлять иммунитет, этим увеличивая риск различных инфекций и даже ограничивая эффективность вакцинаций.
Summer = golden eyeshadow from AM to PM. // Photo @chanel.beauty
A post shared by Byrdie UK (@byrdiebeauty.uk) on Jun 16, 2018 at 10:16am PDT
Факт 7. Безопасного загара нет
«Не существует безопасного способа загорать. Краснота или загар означают, что вашей коже был нанесен, так или иначе, ультрафиолетовый вред», — считает нью-йоркский дерматолог Джошуа Зейхнер.
Всем, кто когда-либо обгорал или загорал (то есть каждому из нас), дерматологи рекомендуют периодически захаживать в гости на прием. В идеале полный осмотр всей поверхности тела на предмет возможных новообразований стоит делать раз в год. Кроме того, можно ежемесячно делать самоосмотр. Любые необычные пятна, а также родинки, которые изменили цвет, форму, размер, должны становиться предметом пристального интереса. Осмотры имеют смысл, даже если вы уже достаточно давно сделали разумный выбор в пользу отказа от загара.
Стандарт красоты: изменен
Отношение индустрии моды и красоты к загару меняется не так быстро, как мнение медиков. С эстетической точки зрения смуглая кожа действительно красива: загар скрывает мелкие недостатки кожи, придает ей сияние, а тронутое солнечными лучами тело выглядит более стройным и подтянутым. Вот почему на модных показах и в фотосессиях мы по-прежнему видим загорелых моделей. Но, как правило, загорелый вид достигается совсем не лежанием на пляже или в солярии: используются автозагары, бронзаторы и косметика соответствующих оттенков.
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A post shared by Cult Beauty (@cultbeauty) on May 29, 2018 at 11:02am PDT
Такую же стратегию модные журналы, сайты и блоги о красоте рекомендуют и своим читателям. Кроме того, они не устают напоминать о необходимости защиты кожи от солнца.
Thank you Melissa @skinthesisinc for making my skin 👌
A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Jun 7, 2018 at 5:54am PDT
На фото: знаменитые смуглянки на самом деле давно перешли на автозагары, пудры и тональные кремы золотистых и бронзовых оттенков. Они берегут свою кожу от солнечных лучей.
Солнечная косметика: что брать?
Кремы, лосьоны и другая косметика для защиты от солнца совершенствуются с каждым годом. Когда-то в фаворитах были средства с так называемыми химическими SPF-фильтрами, теперь наиболее эффективными считаются физические (минеральные) фильтры в составе такой косметики. В отличие от своих предшественников, физические фильтры отражают солнечные лучи, а не поглощают их. Чтобы купить продукты с физическими SPF-фильтрами, ищите в составе на этикетке диоксид титана и оксид цинка.
Покупка № 1: средство для тела с физическим фильтром
Кому-то все баночки с пометкой SPF кажутся одинаковыми, но это не так. Согласно последним рекомендациям ВОЗ, SPF должен быть не ниже 14, а также средство должно защищать от УФ-лучей типа А и В. Чем больше в составе диоксида титана и оксида цинка, тем выше будет степень защиты SPF. Но при этом текстура средства может быть более тяжелой, а при нанесении крем или лосьон может выбеливать кожу, что не всем нравится. Найдите компромиссный вариант.
A (not so) fun fact: more than 90% of visible signs of skin ageing are linked to sun damage - and with a choice of mineral, chemical, mist, creams and even SPF-infused setting sprays to suit every skin type (and 🌞 strength), there’s no excuse not to throw some shade. Click the link in our bio and get slathering – stat, in honour of #NationalSunscreenDay.
A post shared by Cult Beauty (@cultbeauty) on May 27, 2018 at 5:06am PDT
Покупка № 2: средство для лица с физическим фильтром
Вам может понадобиться отдельное средство для лица с SPF, если вы требовательны к текстуре косметики: продукты, предназначенные для кожи тела, могут быть более тяжелыми по текстуре и при нанесении оставлять жирноватый блеск. Солнцезащитные кремы для лица в основном таких недостатков лишены.
Покупка № 3: средство для использования после загара
Не все покупают средство для обработки кожи после пребывания на солнце. Как правило, это крем или лосьон, в состав которого входят успокаивающие кожу ингредиенты: экстракт алое вера и ромашки, пантенол. Такие средства действительно не являются обязательными, но могут пригодиться, если всё-таки не удалось избежать покраснения кожи.
Жизнь без солнца?
Стоит ли отказаться от загара полностью, исключив выходы на открытое солнце и даже купание в дневные часы? Этот вариант кажется несколько чрезмерным и не только попахивает паранойей, но и, как ни странно, тоже грозит проблемами со здоровьем.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в небольших дозах УФ-излучение полезно для людей и крайне необходимо для выработки витамина D. УФ-излучение также используется для лечения некоторых болезней, таких как рахит, псориаз, экзема и желтуха. Но такое лечение должно проходить под медицинским наблюдением.
Правила безопасных солнечных ванн многим давно и хорошо известны. Но многие ли их соблюдают? Напомним основные пункты еще раз!
● Избегайте выходить на открытое солнце в пик его активности, с 11 утра до 3 часов дня.
● Не позволяйте прохладному ветерку или облакам обмануть себя: незаметно обгореть в таких условиях особенно просто.
● Не стоит недооценивать «барьерные» методы защиты от лучей: свободную хлопковую одежду, закрытые купальники из ткани, защищающей от ультрафиолета, широкополые шляпы, солнечные очки, тенты и зонтики.
● На участки тела, которые невозможно прикрыть, наносите солнцезащитный крем. Его цена не всегда имеет значение: изучайте не ценник, а состав и информацию, указывающую на степень защиты.
● Просматривая прогноз погоды, обращайте внимание не только на температуру, но и на УФ-индекс, который обычно приводится метеорологами (но почти никто не обращает на него внимания).
● Для детей нужны средства УФ-защиты повышенной надежности. Для них может не подойти «взрослый» солнцезащитный крем даже с высоким SPF-фактором.