Ирония провинциального шика

Когда, как не летом, заботиться о таком эфемерном и преходящем явлении, как сезонные тенденции красоты? Три теплых месяца пролетят быстро и ярко, и портал iz.ru предлагает провести их в правильном образе — изучив наиболее интересные и важные бьюти-тренды.

Загорать будем?

У медицины давно не осталось сомнений, что ультрафиолетовое излучение опасно не только для кожи, но и в целом для здоровья человека.

Однако мода на смуглость уходит медленно и мучительно. Несмотря на рекомендации врачей, многим просто очень нравится свой летний загорелый и отдохнувший облик: карамельно-шоколадные солнечные оттенки скрывают недостатки кожи, визуально улучшают контуры лица и тела. Поэтому слегка загорелый вид по-прежнему в тренде.

Gold obsessed ✨@foundrae Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 16 Май 2018 в 8:13 PDT

Единственно безопасный способ заполучить курортный look — использовать средства для автозагара. Для тех, кого эти косметические продукты отпугивали жирной текстурой и рыжими отпечатками на светлой одежде, в этом сезоне есть хорошие новости. Бьюти-бренды выпустили автозагары с текстурой воды, а не крема или лосьона. Такие представлены в линейках марок, специализирующихся на «солнечной» косметике (St. Tropez, Isle of Paradise, Tan-Luxe, Coola).

Такая, как есть... Или не совсем

Чем естественнее смотрится лицо, тем лучше. Задача усложняется тем, что при минимуме используемой косметики выглядеть нужно всё так же прекрасно, как и в полном макияже.

Кожа супермодели

Для моделей чистая, ровная и гладкая кожа — главное сокровище. Именно такое сочетание здоровья и выхоленности, свойственное лицам высокооплачиваемых див подиума, вдохновляет в этом сезоне визажистов и создателей косметики больше, чем соболиные брови и ресницы-опахала. И вряд ли это краткосрочный тренд.

Чтобы добиться состояния кожи, как у ребенка, потребуется нечто большее, чем правильная косметика (хотя она и не помешает). Тенденция идет рука об руку с модой на здоровый образ жизни и правильное питание.

Без нарисованных скул

Контуринг (скульптурирование лица с помощью косметических средств темных и светлых оттенков) окончательно вышел из моды. Кто сказал? Самый влиятельный визажист планеты Пэт Макграт.

На фото: в Instagram почти полтора миллиона постов, посвященных контурингу

Специалист больше не использует контурирование скул, носа и так далее при создании макияжа; разве что для самых драматичных вечерних образов. Теперь главный друг модной девушки — не тигриные полосы на лице, а нежно-розовый румянец (естественный или не очень).

На видео: макияж дочери Майкла Джексона Пэрис для Met Gala авторства Пэт Макграт

Торжество практичности

В начале года стилисты пророчили, что в фаворе будут супердлинные волосы. Но на деле большинство звезд предпочли, напротив, расстаться с длиной. В начале лета смена имиджа знаменитостями превратилась чуть ли не во флешмоб.

На фото: стилист Крис Макмиллан, который давно слывет зачинателем моды на женские стрижки, укоротил волосы актрисы Эммы Робертс. Он обращает внимание подписчиков, что укладка совсем простая и в этом вся прелесть

Самые актуальные варианты — совсем короткая стрижка вроде «пикси» или, для менее решительных, стрижка «боб». Что касается второго варианта, он особенно популярен на светлых волосах и в сочетании с неприхотливой укладкой. Что может быть практичнее для периода отпусков?

Не хочется расставаться с длинными волосами? Тогда можно отрезать челку, ведь это второй большой тренд лета, если говорить о волосах. Она может быть короткой (словно детской), или прямой и растрепанной, или длинной и элегантной.

На видео: модель Джиджи Хадид демонстрирует новую стрижку с челкой

Для тех, кто вообще болезненно относится к переменам, но хочет, чтобы прическа соответствовала самому актуальному летнему стилю, тоже есть решение: прямой пробор. Летом 2018-го это один из ключевых элементов любой модной прически, будь то «конский хвост» или распущенные волосы.

Темное бьюти-прошлое

Просто вспомните всё, что модные журналы клеймили ужасным и провинциальным в последние 5–10 лет. По странному совпадению, многие из этих трендов снова на пике. А может, это не совпадение?

Заметные аксессуары для волос

Объемные тканевые резинки, заколки с выложенным стразами логотипом знаменитого бренда, яркие ободки — не стесняйтесь выглядеть, как обитательница глубинки. Ведь точно так же этим летом самовыражаются самые модные девушки мира!

film Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 3 Май 2018 в 8:34 PDT

Нейл-арт

Для полноты картины к образу стоит добавить еще один штрих, некогда считавшийся признаком дурного тона: фантазийный маникюр. Трепещите: он вернулся.

nails ✨ Публикация от Kylie (@kyliejenner) 25 Май 2018 в 8:56 PDT

Не скрывать недостатки

Все крупные летние бьюти-тренды имеют нечто общее. Они больше не призваны ни скрывать недостатки внешности и не являются гипертрофированно женственными. Большинство тенденций — это просто фан и самовыражение.

Типичный пример — макияж. На весенне-летних показах мод роковые стрелки — элемент классического сексапильного образа — на веках моделей трансформировались в причудливые полосы: не столько украшательство, сколько привлечение внимания. Если ироничный подход к внешности — это то, что вам импонирует, то все летние тенденции будут ваши.