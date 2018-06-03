Ирония провинциального шика
Когда, как не летом, заботиться о таком эфемерном и преходящем явлении, как сезонные тенденции красоты? Три теплых месяца пролетят быстро и ярко, и портал iz.ru предлагает провести их в правильном образе — изучив наиболее интересные и важные бьюти-тренды.
Загорать будем?
У медицины давно не осталось сомнений, что ультрафиолетовое излучение опасно не только для кожи, но и в целом для здоровья человека.
Однако мода на смуглость уходит медленно и мучительно. Несмотря на рекомендации врачей, многим просто очень нравится свой летний загорелый и отдохнувший облик: карамельно-шоколадные солнечные оттенки скрывают недостатки кожи, визуально улучшают контуры лица и тела. Поэтому слегка загорелый вид по-прежнему в тренде.
Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 16 Май 2018 в 8:13 PDT
Единственно безопасный способ заполучить курортный look — использовать средства для автозагара. Для тех, кого эти косметические продукты отпугивали жирной текстурой и рыжими отпечатками на светлой одежде, в этом сезоне есть хорошие новости. Бьюти-бренды выпустили автозагары с текстурой воды, а не крема или лосьона. Такие представлены в линейках марок, специализирующихся на «солнечной» косметике (St. Tropez, Isle of Paradise, Tan-Luxe, Coola).
Такая, как есть... Или не совсем
Чем естественнее смотрится лицо, тем лучше. Задача усложняется тем, что при минимуме используемой косметики выглядеть нужно всё так же прекрасно, как и в полном макияже.
Кожа супермодели
Для моделей чистая, ровная и гладкая кожа — главное сокровище. Именно такое сочетание здоровья и выхоленности, свойственное лицам высокооплачиваемых див подиума, вдохновляет в этом сезоне визажистов и создателей косметики больше, чем соболиные брови и ресницы-опахала. И вряд ли это краткосрочный тренд.
Spring ready stripes #jasonwu #spring2018
Публикация от Jason Wu (@jasonwu) 16 Апр 2018 в 1:21 PDT
Чтобы добиться состояния кожи, как у ребенка, потребуется нечто большее, чем правильная косметика (хотя она и не помешает). Тенденция идет рука об руку с модой на здоровый образ жизни и правильное питание.
Без нарисованных скул
Контуринг (скульптурирование лица с помощью косметических средств темных и светлых оттенков) окончательно вышел из моды. Кто сказал? Самый влиятельный визажист планеты Пэт Макграт.
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Публикация от Blend it Girl (@blend.it.girl) 29 Май 2018 в 9:41 PDT
На фото: в Instagram почти полтора миллиона постов, посвященных контурингу
Специалист больше не использует контурирование скул, носа и так далее при создании макияжа; разве что для самых драматичных вечерних образов. Теперь главный друг модной девушки — не тигриные полосы на лице, а нежно-розовый румянец (естественный или не очень).
PARIS WHEN SHE SIZZLES ⚡️⚡️⚡️ MOTHER is SHOOK BY THE SUBLIME MISS JACKSON (aka @parisjackson ) #BTS in #patmcgrathlabs by #teampatmcgrath ⚡️⚡️⚡️ #MetGala @metmuseum #MetHeavenlyBodies Exhibition ⚡️⚡️⚡️ #MeetMotherAtTheMet like the GORGEOUS #ParisJackson in #patmcgrathlabs TODAY on PATMcGRATH.COM.
Публикация от Pat McGrath (@patmcgrathreal) 8 Май 2018 в 9:41 PDT
На видео: макияж дочери Майкла Джексона Пэрис для Met Gala авторства Пэт Макграт
Торжество практичности
В начале года стилисты пророчили, что в фаворе будут супердлинные волосы. Но на деле большинство звезд предпочли, напротив, расстаться с длиной. В начале лета смена имиджа знаменитостями превратилась чуть ли не во флешмоб.
#thenewshort #haircut #hairlinebob @emmaroberts
Публикация от C H R I S M C M I L L A N (@mrchrismcmillan) 29 Май 2018 в 9:40 PDT
На фото: стилист Крис Макмиллан, который давно слывет зачинателем моды на женские стрижки, укоротил волосы актрисы Эммы Робертс. Он обращает внимание подписчиков, что укладка совсем простая и в этом вся прелесть
Самые актуальные варианты — совсем короткая стрижка вроде «пикси» или, для менее решительных, стрижка «боб». Что касается второго варианта, он особенно популярен на светлых волосах и в сочетании с неприхотливой укладкой. Что может быть практичнее для периода отпусков?
Не хочется расставаться с длинными волосами? Тогда можно отрезать челку, ведь это второй большой тренд лета, если говорить о волосах. Она может быть короткой (словно детской), или прямой и растрепанной, или длинной и элегантной.
🧜🏼♀️🎟🎇🔮🗯 @ward_hair @vogueitalia @gb65 @fulviafarolfi @patti_wilson @honeynailz
Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid) 25 Май 2018 в 10:45 PDT
На видео: модель Джиджи Хадид демонстрирует новую стрижку с челкой
Для тех, кто вообще болезненно относится к переменам, но хочет, чтобы прическа соответствовала самому актуальному летнему стилю, тоже есть решение: прямой пробор. Летом 2018-го это один из ключевых элементов любой модной прически, будь то «конский хвост» или распущенные волосы.
Met! @tiffanyandco #tiffanypaperflowers #ad
Публикация от Kendall (@kendalljenner) 7 Май 2018 в 9:13 PDT
Темное бьюти-прошлое
Просто вспомните всё, что модные журналы клеймили ужасным и провинциальным в последние 5–10 лет. По странному совпадению, многие из этих трендов снова на пике. А может, это не совпадение?
Заметные аксессуары для волос
Объемные тканевые резинки, заколки с выложенным стразами логотипом знаменитого бренда, яркие ободки — не стесняйтесь выглядеть, как обитательница глубинки. Ведь точно так же этим летом самовыражаются самые модные девушки мира!
Публикация от Hailey Baldwin (@haileybaldwin) 3 Май 2018 в 8:34 PDT
Нейл-арт
Для полноты картины к образу стоит добавить еще один штрих, некогда считавшийся признаком дурного тона: фантазийный маникюр. Трепещите: он вернулся.
Не скрывать недостатки
Все крупные летние бьюти-тренды имеют нечто общее. Они больше не призваны ни скрывать недостатки внешности и не являются гипертрофированно женственными. Большинство тенденций — это просто фан и самовыражение.
Ready for Friday #tgif beauty moment with @cara_taylorrr #jasonwu #spring2018 created by Yadim for @maybelline and @hollismithhead for @tresemme
Публикация от Jason Wu (@jasonwu) 23 Мар 2018 в 8:35 PDT
Типичный пример — макияж. На весенне-летних показах мод роковые стрелки — элемент классического сексапильного образа — на веках моделей трансформировались в причудливые полосы: не столько украшательство, сколько привлечение внимания. Если ироничный подход к внешности — это то, что вам импонирует, то все летние тенденции будут ваши.