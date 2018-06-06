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Разницу в мужских и женских вкусах показали на теле Хью Джекмана

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Фото: twitter.com
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Пользователи Сети на примере обложек журналов с актером Хью Джекманом продемонстрировали разницу в подходах издателей, ориентирующихся на мужчин и на женщин.

Запись на сайте Reddit разместил пользователь с ником OfficialAlectPrasad. Он выложил фотографии обложек мужского издания Muscle&Fitness («Мускулы и фитнес») и для женского Good housekeeping («Хорошее домашнее хозяйство»).

На мужской обложке Джекман предстал в агрессивном образе Росомахи, выпускающего когти. При этом женское издание выбрало более романтичную подачу. «Рецепт романтики от Хью Джекмана. Что делает его брак несокрушимым», — гласит название статьи журнала для домохозяек. 

«Разница между маркетингом для мужчин и женщин», — подписал снимок автор поста.

Комментаторы посчитали, что это во многом говорит о разнице в психологии мужчин и женщин. Многие считают, что агрессивный образ Росомахи мог привлечь домохозяек только если бы Джекман учил готовить еду на когтях.

В мае бурную дискуссию в Сети вызвало исследование CNBC, согласно которому женщины чувствуют стыд и вину, если зарабатывают больше, чем их партнер.

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