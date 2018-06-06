Разницу в мужских и женских вкусах показали на теле Хью Джекмана

Пользователи Сети на примере обложек журналов с актером Хью Джекманом продемонстрировали разницу в подходах издателей, ориентирующихся на мужчин и на женщин.

Запись на сайте Reddit разместил пользователь с ником OfficialAlectPrasad. Он выложил фотографии обложек мужского издания Muscle&Fitness («Мускулы и фитнес») и для женского Good housekeeping («Хорошее домашнее хозяйство»).

Difference between marketing for men and women... pic.twitter.com/uYzKtSu4CT — So Bad So Good (@sbadsgood) June 5, 2018

На мужской обложке Джекман предстал в агрессивном образе Росомахи, выпускающего когти. При этом женское издание выбрало более романтичную подачу. «Рецепт романтики от Хью Джекмана. Что делает его брак несокрушимым», — гласит название статьи журнала для домохозяек.

«Разница между маркетингом для мужчин и женщин», — подписал снимок автор поста.

Комментаторы посчитали, что это во многом говорит о разнице в психологии мужчин и женщин. Многие считают, что агрессивный образ Росомахи мог привлечь домохозяек только если бы Джекман учил готовить еду на когтях.

В мае бурную дискуссию в Сети вызвало исследование CNBC, согласно которому женщины чувствуют стыд и вину, если зарабатывают больше, чем их партнер.