Женщины рассказали о влиянии заработка мужчин на отношения

Бурную дискуссию в Сети вызвало исследование CNBC, согласно которому женщины, чувствуют стыд и вину, если зарабатывают больше, чем их партнер.

Автор опроса Эшли Форд, отметила, что исследование проводилось в 2015 году, однако снова стало актуальным и обсуждаемым, и призвала пользователей Сети, обновить результаты, высказав свое мнение о влиянии заработка мужчины на отношения.

Согласно исследованию, три года назад 38% американок, родившихся после 1981 года, зарабатывали больше, чем их мужья. При этом, по данным Чикагского университета, в семьях, где жена зарабатывала на $5 тыс. в год больше мужа, был высок риск развода.

Пользователи соцсетей высказали несколько мнений на этот счет.

Некоторые отмечают, что деньги не главное, другие же уверены, что каждый партнер хочет чувствовать себя равным.

«Я была богаче, чем большинство моих бойфрендов, и это было неудобно», — написала жительница Вашингтона.

«В других странах я видел, как многие парни чувствуют себя униженными, если они зарабатывают меньше партнера», — поделился наблюдением пользователь с ником Linas.

В то же время многие рассказали, что с самого начала подыскивают себе пару с примерно таким же заработком.

Также американцы признались в комментариях, что большинство их знакомых, убеждены, что мужчина не должен зарабатывать меньше женщины.