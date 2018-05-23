Росстат заявил о росте реальных доходов россиян

Реальные доходы россиян выросли до 5,7% в апреле 2018 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

При этом рост реальных зарплат замедлился до 7,8%, сообщается в материалах Росстата.

Как передает «Газета.ру», среднемесячная начисленная заработная плата за указанный период составила 43,55 тыс. рублей.

Ученые ранее рассказали о риске развития слабоумия у людей с низкой зарплатой. В исследовании британских специалистов говорится, что вероятность развития деменции у 20% малоимущих на 50% выше, чем у 20% более состоятельных людей.