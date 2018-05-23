Эксперты назвали количество страдающих шизофренией россиян
Психиатры и психологи на круглом столе «Известий» рассказали о том, что делается для повышения качества психиатрической помощи и ее доступности в России.
Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович заявил, что «распространенность всей возможной психопатологии в нашей стране может колебаться от 20 до 25%, то есть каждый четвертый-пятый человек».
Главврач психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, главный психиатр Москвы Георгий Костюк отметил, что наиболее редким заболеванием в стране является шизофрения, которой страдает примерно 1% населения: «Это число одинаково для всех времен и народов».
При этом специалист подчеркнул, что «в нашем обществе обращение к психиатру не поощряется. Это всегда стигматизация. Плюс люди боятся, что их «залечат, подсадят на лекарства, превратят в овощ, поставят на учет и испортят карьеру».
Костюк также рассказал, что должна появиться «служба по защите прав душевнобольных».
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