Эксперты назвали количество страдающих шизофренией россиян

Психиатры и психологи на круглом столе «Известий» рассказали о том, что делается для повышения качества психиатрической помощи и ее доступности в России.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Андрей Шмилович заявил, что «распространенность всей возможной психопатологии в нашей стране может колебаться от 20 до 25%, то есть каждый четвертый-пятый человек».

Главврач психиатрической клинической больницы №1 им. Н.А. Алексеева, главный психиатр Москвы Георгий Костюк отметил, что наиболее редким заболеванием в стране является шизофрения, которой страдает примерно 1% населения: «Это число одинаково для всех времен и народов».

При этом специалист подчеркнул, что «в нашем обществе обращение к психиатру не поощряется. Это всегда стигматизация. Плюс люди боятся, что их «залечат, подсадят на лекарства, превратят в овощ, поставят на учет и испортят карьеру».

Костюк также рассказал, что должна появиться «служба по защите прав душевнобольных».

Подробнее — в материале «Известий»:

Душевное устройство