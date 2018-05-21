Ученые установили связь между особенностями мозга и уровнем доходов

Ученые из Техасского университета установили связь между социально-экономическим положением человека и функциональностью мозга.

В исследовании приняли участие 304 человека в возрасте от 20 до 89 лет. Испытуемые рассказали о своем образовании, карьере и доходах. После этого специалисты изучили их головной мозг с помощью магнитно-резонансной томографии.

В результате проделанной работы ученые получили данные об объеме мозга испытуемых, толщине коры полушарий и функциональных связях между отдельными участками мозга. После этого они сравнили полученные данные с итогами собеседований.

Выяснилось, что более успешные люди в возрасте от 35 до 64 лет обладают большим количеством серого вещества и более крепкими нейронными связями, чем их менее успешные ровесники. Память этих людей обладает большими способностями, а представители этой категории менее подвержены старческому слабоумию.

Таким образом, указывают ученые, они пришли к выводу, что на здоровье и состояние головного мозга влияют образ жизни, питание и окружающая среда, сообщает «РИА Новости».

Ранее ученые рассказали о влиянии позднего отхода ко сну на состояние здоровья.