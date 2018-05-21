Ученые выявили частоту появления послеродовой депрессий у мужчин

Исследователи из Национального перинатального фонда в Швеции выяснили, что мужчины также зачастую подвержены послеродовым депрессиям. К такому выводу ученые пришли на основе многочисленных опросов.

Как известно, после родов организм женщины испытывает сильнейший стресс в связи с гормональными сбоями, которые расшатывают нервную систему. Однако ученые уверены, что мужчины также погружаются в депрессивное состояние — по мнению исследователей, на психологическом состоянии отрицательно сказываются стресс, вызванный необходимостью резко менять привычный уклад жизни, а также постоянное напряжение.

Считается, что мощное нервное напряжение испытают 28% мужчин, в то время как среди женщин — лишь 10%, сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Ранее ученые рассказали о влиянии депрессивного состояния на мозг человека. Утверждается, что нервное напряжение вызывает воспаление нейронов мозга. Простейшим способом борьбы с депрессией является употребление цельнозерновых продуктов, свежих фруктов и овощей.