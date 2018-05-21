Ученые рассказали о влиянии употребления вина на рак

Международная группа ученых установила связь между употреблением вин и развитием рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Epidemiolo.

По данным специалистов из Румынии, США, Канады, Швейцарии, Австрии, Японии, Италии и Иордании употребление белых вин способствует появлению рака простаты у мужчин, в то время как употребление красных вин снижает такую вероятность.

В рамках исследования, как сообщает РЕН ТВ, было проанализировано состояние здоровья более 600 тыс. мужчин, которые употребляли данные напитки. Оказалось, что вина оказывают влияние на состояние предстательной железы. При этом небольшое количество красного вина (не более стакана в день) позволяет снизить риск развития рака простаты, тогда как белое вино обладает обратным эффектом.

20 мая сообщалось, что по данным ученых, сочетание виагры и одной из вакцин от гриппа показало в ходе тестирования положительный результат в борьбе с метастазами рака.