Прямой эфир

Ученые рассказали о влиянии употребления вина на рак

0
Фото: TASS/PA Images/Laura Lean
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная группа ученых установила связь между употреблением вин и развитием рака. Результаты исследования опубликованы в журнале Clinical Epidemiolo.

Научное прикрытие
Монологи ученого об этике и опытах над людьми

По данным специалистов из Румынии, США, Канады, Швейцарии, Австрии, Японии, Италии и Иордании употребление белых вин способствует появлению рака простаты у мужчин, в то время как употребление красных вин снижает такую вероятность.

В рамках исследования, как сообщает РЕН ТВ, было проанализировано состояние здоровья более 600 тыс. мужчин, которые употребляли данные напитки. Оказалось, что вина оказывают влияние на состояние предстательной железы. При этом небольшое количество красного вина (не более стакана в день) позволяет снизить риск развития рака простаты, тогда как белое вино обладает обратным эффектом.

20 мая сообщалось, что по данным ученых, сочетание виагры и одной из вакцин от гриппа показало в ходе тестирования положительный результат в борьбе с метастазами рака. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые нашли способ победить бессмертные клетки рака
Ученые выявили легко устранимую причину рака

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017