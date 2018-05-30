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Российские женщины считают слабаками зарабатывающих меньше них мужчин

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Женщины в России чувствуют злость, если зарабатывают больше мужа. Такое мнение высказала семейный психолог Светлана Бояринова.

По словам эксперта, такие пары, где женщина зарабатывает больше, есть. И если это временная история, когда мужчина потерял работу или ему стали платить меньше на фоне кризиса, то такая ситуация переживается нормально, если у пары хорошие отношения.

«Если же мужчина долго не работает или долго зарабатывает меньше, то это может стать поводом для конфликта. Женщина начинает это воспринимать как некую лень, бездействие. Это её тревожит, потому что у нас в обществе не принято, чтобы женщина содержала мужчину», — подчеркнула Бояринова в эфире НСН.

Психолог отметила, что ни разу не слышала, чтобы россиянки испытывали чувство вины в подобной ситуации, хотя и допустила, что такое может быть.

«Чаще женщина либо злилась, либо пугалась, испытывала тревогу и задумывалась, что ей делать, как мотивировать мужчину, уходить ли от него», — констатировала специалист, добавив, что мужчину, который мало зарабатывает, многие представительницы прекрасного пола считают слабаком.

«Малозарабатывающий мужчина воспринимается как слабак, отношения начинают лететь в тартарары, потому что женщина начинает унижать мужчину, всё очень грустно заканчивается», — отметила семейный психолог.

Так как женщина уходит в декрет, ей психологически важно знать, что если она не сможет работать, то рядом с ней будет сильный человек, который даст ей отдохнуть и не будет прессовать её на эту тему.

в России большее количество денег у мужчины даёт ощущение уверенности в завтрашнем дне и защищённости, поэтому этот вариант остается в приоритете.

Согласно опросу, проведённому в конце марта текущего года, российские женщины в первую очередь ценят в мужчинах ум и умение хорошо зарабатывать. В поддержку этих качеств высказались 51% и 42% респонденток соответственно. Порядочность замыкает тройку самых ценных черт (37% голосов).

При этом многие женщины-американки испытывают чувство стыда и вины, если зарабатывают больше мужа. При этом в 2015 году около 38% американок получали зарплату выше, чем их супруги, сообщает CNBC со ссылкой на опрос Эшли Форд.

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