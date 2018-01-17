Психолог рассказала о способах компенсировать недостаток солнца зимой

Психолог по чрезвычайным ситуациям Наталья Московскина рассказала о том, как пережить в зимнее время года недостаток солнечного света. По ее словам, недостаток солнца могут компенсировать прогулки на свежем воздухе, прием витаминов и яркий свет в помещении.

«Яркий свет, солярий, если это позволяет здоровье… В том числе хорошо имитируют солнечный свет лампы теплого освещения… Больше двигаться и гулять на свежем воздухе, даже если на улице пасмурно… Хотя бы 15 минут в день под воздействием дневного света обязательно, это обеспечит клетки кислородом и улучшит самочувствие», — приводит слова Московскиной «РИА Новости».

Психолог также рекомендует начать прием витаминов. Специалист отметила, что недостаток солнечного света зимой вызывает у людей нарушение биоритмов, приводит к значительной сонливости, ухудшению настроения и возникновению неврозов.

Ранее глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что в декабре 2017 года солнце светило в Москве 0,1 часа, то есть 6–7 минут за весь месяц. Таким образом, декабрь 2017 года стал самым темным месяцев за всю историю метеонаблюдений в столичном регионе. По словам Вильфанда, это не могло не повлиять на настроение людей.