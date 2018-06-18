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Ученые нашли способ предотвратить рак груди

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фото: TASS/PA Photos/Rui Vieira
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Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что витамин D способствует снижения риска развития рака груди.

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В пресс-релизе, опубликованном на сайте EurekAlert!, отмечается, что высокое содержание (не менее 60 нанограмм на мл) в крови кальцифедиола (витамина группы D) уменьшает вероятность развития рака в пять раз.

Ученые проанализировали данные исследований 2002–2017 годов с участием 3325 женщин. При этом 1713 женщин были разделены на группы в зависимости от уровня кальцифедиола в крови. Все участницы эксперимента были здоровы и моложе 55 лет, ученые наблюдали за ними на протяжении четырех лет.

За это время были выявлены 77 случаев рака молочной железы.

Как выяснилось, все они — среди участниц с низким содержанием витамина D в крови, то есть менее 20 нанограмм на мл.

Ученые отметили, что для достижения требуемого уровня витамина в крови необходимо потреблять диетические добавки и пищу с 4–6 тыс. международными единицами (МЕ) в день. Для витамина D одна МЕ равна 0,025 микрограмм вещества.

Отмечается, что при нахождении на солнце в течение 10–15 минут в день дозу пищевых добавок можно уменьшить.

В мае сообщалось, что американские ученые выявили легко устранимую причину рака.

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