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Ученые нашли неожиданное средство против рака крови

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Американские ученые выяснили, что статины — препараты для понижения уровня липопротеинов в крови (являются факторами развития сердечно-сосудистых заболеваний) повышают эффективность химиотерапии в борьбе с раком крови.

Ученые выявили легко устранимую причину рака

Согласно исследованию ученых, опубликованному в журнале Science Translational Medicine, статины вводятся в организм человека для понижения в крови содержания жиров, которые увеличивают риск развития атеросклероза.

Также данные препараты используют для понижения уровня липопротеинов, переносящих «плохой» холестерин и способствующих сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти.

«Исследователи обнаружили, что статины увеличивают апоптоз (гибель клеток) в раковых опухолях, что в экспериментах на мышах привело к уменьшению лимфомы», –– приводит выдержку из статьи MedicalXpress.

При этом ученые выявили способность препарата симвастатина повышать эффективность противоопухолевого препарата венетоклакса в лечении лимфолейкоза. Опыты на мышах продемонстрировали увеличение продолжительности жизни грызунов.

13 июня сообщалось, что специалисты из Университета Темпл разработали новый метод лечения раковых опухолей, невосприимчивых к традиционной терапии. Они создали комбинированный препарат, который способствует разрушению раковых клеток.

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