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В «Сколково» разработали технологию быстрой диагностики рака

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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В «Сколково» разработали технологию быстрой диагностики нескольких видов рака. Новинка тестирует пациента с помощью биочипа.

Это пластиковый контейнер с ячейками, содержащими различные белковые реагенты-антитела. В него помещают биоматериал, и если обнаружено онкообразование, соответствующая ячейка начинает светиться. Ученые уже научились распознавать восемь типов рака.

Стоимость такого обследования ниже традиционного — процедура длится не сутки, а около часа. По словам проектного менеджера кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Владимира Егорова, технологию можно использовать в любой районной поликлинике.

Подробнее — в материале «Известий»:

В «Сколково» научились делать онкологический тест за час

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