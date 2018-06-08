В «Сколково» разработали технологию быстрой диагностики рака

В «Сколково» разработали технологию быстрой диагностики нескольких видов рака. Новинка тестирует пациента с помощью биочипа.

Это пластиковый контейнер с ячейками, содержащими различные белковые реагенты-антитела. В него помещают биоматериал, и если обнаружено онкообразование, соответствующая ячейка начинает светиться. Ученые уже научились распознавать восемь типов рака.

Стоимость такого обследования ниже традиционного — процедура длится не сутки, а около часа. По словам проектного менеджера кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Владимира Егорова, технологию можно использовать в любой районной поликлинике.

Подробнее — в материале «Известий»:

В «Сколково» научились делать онкологический тест за час