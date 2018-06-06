Ученые вылечили рак груди в терминальной стадии с помощью иммунотерапии

Американские биологи впервые заставили иммунную систему человека победить рак груди в терминальной стадии. После лечения пациентка прожила уже 2,5 года, и признаков возвращения заболевания в ее теле не наблюдается, пишет журнал Nature Medicine.

Группа ученых из Национального института изучения рака в городе Бетесде американского штата Мэриленд создали новый тип иммунотерапии, способный бороться с агрессивными формами рака груди. Метод помог спасти 49-летнюю женщину, которой не помогали химиотерапия и операции, а врачи отмеряли ей срок лишь в пару месяцев, пишет «РИА Новости».

Специалисты изготовили клетки, направляющие иммунитет на борьбу с раком, используя фрагменты ДНК и РНК раковых клеток из опухоли пациентки. Эти участки пересадили в дендритные клетки, которые в нормальной обстановке поглощают антигены и передают их регуляторам иммунной системы — Т-клеткам. Те, в свою очередь, заставляют иммунные клетки атаковать угрозу, которая содержит указанный антиген.

После этого ученые отобрали несколько самых активных Т-клеток, размножили их и ввели в организм женщины. Кроме того, в состав инъекции были включены антитела к главному тормозу иммунной системы — гену PD-1. Опухоли в теле пациентки начали уменьшаться уже через неделю после инъекции и полностью исчезли менее чем через год.

Ранее в июне сообщалось, что ученые Института Людвига по исследованию рака выяснили, что пищевая сода может повышать эффективность химиотерапии при лечении рака.