Ученые заявили о способности соды бороться с раком

Пищевая сода может спасти от рака, так как обладает свойствами, которые повышают эффективность химиотерапии. К такому выводу пришли ученые из американского Института Людвига по исследованию рака.

Как сообщает издание EurekAlert, исследователи обнаружили, что употребление разбавленной в воде соды делает раковые клетки более восприимчивыми к лечению.

Ученые пояснили, что когда опухоль растет, большое количество раковых клеток изолируется от кровеносной системы и химиотерапия на них не воздействует.

Помимо этого, к клеткам не поступает кислород, и у них повышается кислотность.

Ученые провели эксперимент на мышах и выяснили, что при употреблении соды в клетках снижалась кислотность.

«Но если вы добавляете пищевую соду к питьевой воде, данной этим мышам, в опухоли активизируются клетки mTOR (раковые клетки). Прогноз заключается в том, что, пробудив эти клетки, вы можете сделать опухоль более чувствительной к терапии», –– пояснил один из авторов исследования Чи Ван Данг.

Он отметил, что сода может стать дешевой альтернативой дорогостоящим препаратам.

«Это не какое-нибудь лекарство за $100 тыс. в год. Это в прямом смысле просто пищевая сода», — добавил ученый.

31 мая сообщалось, что американские ученые обнаружили неожиданное средство от рака. Биологи выяснили, что низкие дозы такого ядовитого вещества, как мышьяк, способствуют ремиссии рака крови.