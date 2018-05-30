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Искусственный интеллект научился лучше врачей выявлять рак кожи

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Фото: Depositphotos
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Искусственный интеллект оказался эффективнее врачей при выявлении злокачественных образований на коже. К такому выводу пришла международная группа ученых из Германии, Франции и США. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Oncology.

В ходе эксперимента специалисты демонстрировали специальному устройству изображения опасных для жизни форм рака кожи и безвредных родинок, чтобы натренировать нейронные сети. Затем фотографии отослали 58 дерматологам из разных стран с различным опытом работы. В результате искусственный интеллект научился лучше врачей различать злокачественные и доброкачественные образования: медикам удалось обнаружить меланомы в 86,6% случаев, тогда как машинам — в 95%. 

При этом ученые отмечают, что устройство не всегда может быть эффективно. По их словам, проблемы возникают с такими труднодоступными местами, как пальцы ног или рук, а также кожа головы. Кроме того, бывают неудачи с нетипичными изменениями кожи, которые требуют дополнительного осмотра.

Ранее сообщалось, что ученые из Швейцарии создали татуировку, которая способна указывать на развитие рака в организме на начальных стадиях болезни.

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