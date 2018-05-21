Британские ученые открыли способность зеленого чая противостоять раку

Ученые из британского университета Суонси научились выращивать наночастицы на основе экстракта зеленого чая для борьбы с раком легких. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Applied Nano Materials.

Для получения наночастиц химики смешивали всего три компонента — сульфат кадмия, сульфид натрия и экстракт чая. Спустя несколько часов внутри этой смеси возникало множество частиц размером в несколько нанометров. Они оказались способны поглощать свет и продуцировать новые типы электромагнитных волн, поэтому получили название «квантовые наноточки».

Если эти наночастицы находятся внутри клеток, они могут вырабатывать большое число агрессивных молекул, разрушающих их изнутри.

Далее ученые проверили их действие и выяснили, что наноточки уничтожили около 80% клеток рака легких. Подобный результат открывает дорогу для использования зеленого чая в производстве лекарств для лечения онкологии.

При этом размер наночастицы напрямую влияет на ее поражающую способность — чем она крупнее, тем больше клеток способна уничтожить, отмечает телеканал «360».

Ранее в мае ученые установили эффективность виагры в борьбе с раком. Причиной тому оказался главный компонент виагры — силденафил.



