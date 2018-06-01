Сканер поможет выявить рак у детей без операции

В День защиты детей Национальный медицинский исследовательский центр им. Н.Н. Блохина получил сертификат на покупку нового ультразвукового аппарата для детей, больных раком. Средства на аппарат помогли собрать благотворительные фонды. Благодаря этому у онкоцентра появится возможность проводить более точную диагностику заболеваний и развивать научные проекты. Новый аппарат будет установлен максимально быстро и уже через пару месяцев начнет работать.

Ультразвуковой аппарат, сертификат на который был торжественно передан представителям НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Н.Н. Блохина — это современная диагностическая техника, которой пока нет в российских госучреждениях. Благодаря новому аппарату специалисты НИИ смогут с высокой точностью выявлять опухоли и диагностировать онкологические заболевания у детей. В сканере есть особые датчики для обследования детского организма и функция, совмещающая несколько изображений.

В онкоцентре рассчитывают проводить с помощью аппарата как ежедневную диагностику, так и точечные диагностические манипуляции.

Новый сканер позволит без хирургического вмешательства провести пунктирование труднодоступных и невидимых с помощью ультразвука образований, рассказала «Известиям» заведующая рентгенодиагностическим отделением НИИ детской онкологии и гематологии Елена Михайлова.

— Мы давно мечтали о таком аппарате. Он позволяет совместить изображения КТ и МРТ с ультразвуковой картиной. Благодаря этому можно точно определить место, которое надо пунктировать, и попасть в него иглой, — пояснила Елена Михайлова. — Причем таким образом мы можем обследовать очень мелкие очаги (2–3 мм).

По ее словам, необходимость в таких сложных процедурах возникает периодически. Раньше для постановки диагноза детей приходилось оперировать, чтобы физически добраться до пораженного места. Теперь процедуру можно будет провести быстро, безопасно и безболезненно — с помощью легкого наркоза.

Кроме того, сканер будут использовать и для научной работы.

— В нашей стране для обследования детей пока не используется ультразвук с внутривенным контрастированием (когда в вену вводится красящее средство, которое помогает выделить аномальную зону. — «Известия»). На Западе этот метод начали применять тоже недавно. Будем исследовать эти возможности. Метод позволит избежать длительных, дорогостоящих и небезвредных из-за облучения исследований, — пояснила Елена Михайлова.

Средства на сканер для онкоцентра (8 млн рублей) собрал Фонд культурных и образовательных программ «Открытое море» при поддержке друзей-партнеров - благотворительного фонда Михаила Гуцериева «САФМАР» и компании «Сименс Здравоохранение». Осуществить сбор средств помог благотворительный вечер, проведенный 20 апреля 2018 года с участием артистов Московского театра оперетты и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы».

— В результате проведения благотворительного вечера удалось достичь главной цели и уже сегодня передать аппарат для нужд НИИ детской онкологии и гематологии, — рассказал «Известиям» президент фонда «Открытое море» Михаил Симонян. — Благотворительный вечер прошел в очень теплой и дружеской атмосфере, и я искренне рад, что нам удалось собрать небезразличных, готовых протянуть руку помощи людей. И что вместе с коллегами-артистами и друзьями-партнерами мы смогли внести вклад в дело сохранения здоровья детей, а значит, сделать что-то для будущего страны.

Замдиректора по научной и лечебной работе НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, директор НИИ детской онкологии и гематологии Андрей Рябов отметил, что это уже не первый аппарат в их учреждении, который был приобретен с помощью благотворительных фондов.

— Нам покупали компьютерные томографы, ультразвуковые сканеры, МРТ томографы. Такие акции позволяют частично снять с государства обременение по переоснащению медучреждений, — пояснил он. — Центральные медучреждения нашей страны должны первыми получать аппаратуру топового уровня, чтобы соответствовать понятию центров экспертной компетенции. У нас есть подготовленный персонал для работы на высокоточном современном оборудовании и возможность решать серьезные задачи с помощью этой техники. Большое спасибо организациям, благодаря которым это стало возможным.

По его словам, на введение в строй нового сканера потребуется месяц-два. Для его установки уже всё готово.