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Российские ученые изучили влияние генов на лечение рака груди

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Фото: Depositphotos/9nong
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Российские ученые выявили 12 генов, которые сильнее всего влияют на то, поможет ли химиотерапия при лечении рака груди.

«При удалении опухоли врач должен точно определить, в каких случаях стоит назначать предоперационную химиотерапию. По факту, около половины пациенток получают ее зря», — сообщил заведующий лабораторией эпигенетики в Медико-генетическом научном центре в Москве Владимир Стрельников, которого цитирует «РИА Новости».

Он отметил, что проведение химиотерапии до удаления опухоли позволяет локализовать ее и облегчить жизнь пациенту после операции. Но работает это максимум в 60% случаев. 

В итоге исследователи выявили 12 генов, метильные метки на поверхности которых сильнее всего влияли на то, насколько эффективной будет предоперационная химиотерапия. Теперь, используя это знание, врачи могут предсказать, насколько целесообразно проведение предоперационной химиотерапии.

Ранее в июне американские ученые выяснили, что статины — препараты для понижения уровня липопротеинов в крови повышают эффективность химиотерапии в борьбе с раком крови.

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