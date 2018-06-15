Ученые предсказали возможные последствия применения США ядерного оружия

Ученые из Мичиганского технологического университета пришли к выводу, что в случае, если США превентивно применят ядерное оружие, а противник даже не ответит, все равно погибнут миллионы американцев.

Эксперты смоделировали различные ситуации и просчитали, что теория о вероятной победе при ядерном ударе страны-агрессора не верна. Они пришли к выводу, что любая ядерная атака может поставить под угрозу вымирания не только жителей страны, на которую нападают, но и все человечество.

Как пишет Science Alert, это произойдет из-за наступившей глобальной ядерной зимы — так называемого экологического ответного удара.

Он проявляется в виде радиоактивных осадков, которые выпадут по всему земному шару. При этом из-за образовавшихся после взрыва облаков сажи и дыма солнечные лучи не смогут достигать поверхности земли, что приведет к голоду даже в тех странах, которые не участвовали в конфликте.

Это явление было предсказано еще американским астрономом Карлом Саганом в ХХ веке.

По подсчетам ученых, если США используют 7 тыс. ядерных боеголовок, то от голода умрут около 5 млн американцев.

Самое «безопасное» количество выпущенных ракет, с минимальными потерями от последующего экологического удара — не более 100.

Исследователи подчеркнули, что их подсчеты максимально консервативны, и последствия могут быть куда страшнее.

В апреле эксперты из США смоделировали последствия взрыва ядерной боеголовки вблизи Белого дома. В опубликованном видео демонстрируется распространение радиации по Вашингтону с населением 730 тыс. человек и степень ее воздействия на людей.