Ученые нашли останавливающий старение «эликсир жизни»

Американские исследователи из Университета Маршалла выяснили, что специфический фермент под названием натрий-калиевый аденозинтрифосфатаза влияет на процесс старения. Ученые считают, что в будущем это может лечь в основу антивозрастной терапии.

Об открытии сообщается в пресс-релизе, опубликованном 27 июня на EurekAlert!.

Отмечается, что данный фермент принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода (АФК). Это удалось выяснить благодаря экспериментам, проведенным на мышах.

Около года грызунов кормили исключительно пищей с высоким содержанием жиров и углеводов, что помогло сделать признаки старения более заметными. Ученые выяснили, что у мышей, получающих инъекции данного фермента, процесс старения сильно замедлялся.

Теперь исследователям предстоит выяснить, насколько это вещество безвредно для человека. Если окажется, что оно приносит больше пользы, чем вреда, то в будущем данное открытие может лечь в основу антивозрастной терапии.

Ранее в июне ученые из Политехнического университета Валенсии и Университета Страны Басков разработали специальную программу упражнений, которая может помочь улучшить качество жизни и избежать инвалидности в зрелом возрасте.