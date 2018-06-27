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Ученые нашли останавливающий старение «эликсир жизни»

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Фото: Depositphotos
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Американские исследователи из Университета Маршалла выяснили, что специфический фермент под названием натрий-калиевый аденозинтрифосфатаза влияет на процесс старения. Ученые считают, что в будущем это может лечь в основу антивозрастной терапии. 

Об открытии сообщается в пресс-релизе, опубликованном 27 июня на EurekAlert!.

Отмечается, что данный фермент принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода (АФК). Это удалось выяснить благодаря экспериментам, проведенным на мышах. 

Около года грызунов кормили исключительно пищей с высоким содержанием жиров и углеводов, что помогло сделать признаки старения более заметными. Ученые выяснили, что у мышей, получающих инъекции данного фермента, процесс старения сильно замедлялся.

Теперь исследователям предстоит выяснить, насколько это вещество безвредно для человека. Если окажется, что оно приносит больше пользы, чем вреда, то в будущем данное открытие может лечь в основу антивозрастной терапии.

Ранее в июне ученые из Политехнического университета Валенсии и Университета Страны Басков разработали специальную программу упражнений, которая может помочь улучшить качество жизни и избежать инвалидности в зрелом возрасте.

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