Ученые научились скрывать инфракрасное излучение человека от тепловизора

Ученые из Висконсинского университета в США разработали материал, который способен скрыть от тепловизора до 95% инфракрасного излучения человека. Об этом сообщает исследовательский журнал Advanced Engineering Materials.

Материал обладает таким свойством благодаря обработке уникальным черным кремнием, обычно используемым в фотоэлементах. Он состоит из миллиона микроскопических игл — нанопроволоки, направленной вверх, и поглощает входящий свет, который отражается вперед и назад, оставаясь внутри металла.

Новая разработка почти полностью поглощает волны длиной от 2,5 до 15,5 микрометра. Она обладает крайне низкой светоотражательной способностью и своими инфракрасными излучателями, что позволяет материалу искажать изображение, пишет сетевое издание m24.ru.

По словам разработчиков, лист толщиной менее одного миллиметра особенно сильно поглощает свет в так называемом инфракрасном диапазоне средней и длинной волны — это тип света, который излучают объекты при температуре тела человека. Он может скрывать от тепловизора небольшие объекты, например человеческое тело, а также большие, такие как танк или грузовой автомобиль. Детектор определит объект как обычный металлический лист.

Ранее американские биотехнологи создали инсулиновые таблетки, которые способны доставить инсулин в организм диабетика, сохранив при движении через желудок лекарство в полном объеме.