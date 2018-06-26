Ученые назвали способ избежать инвалидности

Ученые из Политехнического университета Валенсии и Университета Страны Басков разработали специальную программу упражнений, которая может помочь улучшить качество жизни и избежать инвалидности в зрелом возрасте.

Как уточняется в пресс-релизе на сайте EurekAlert!, программа учитывает индивидуальные физические особенности каждого человека. Исследователи предлагают постепенно увеличивать физическую нагрузку, чтобы развивать силу и выносливость.

Эффективность упражнений оценили 112 добровольцев старше 70 лет. Часть группы в течение шести месяцев выполняла физические упражнения по 45 минут два раза в неделю, увеличивая частоту занятий до 20 минут в день. Другая часть не выполняла упражнения вовсе.

В итоге оказалось, что через полгода у людей, выполнявших упражнения, увеличились показатели силы, скорости ходьбы и чувства равновесия. Также сократилась возрастная дегенерация скелетной мускулатуры, которая снижает двигательную функцию у пожилых людей. При этом у тех, кто упражнения не выполнял, показатели лишь ухудшились.

Подробное описание программы было опубликовано в журнале BMC Geriatrics.

В мае ученые Миланского университета выяснили, что упражнения на мышцы ног снижают риск возникновения нейродегенеративных заболеваний, включая рассеянный склероз и атрофию спинного мозга.