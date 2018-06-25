Ученые научились лечить диабет с помощью кофе

Швейцарские ученые из Цюрихского и Базельского университетов, а также французские исследователи из Технологического университетского института выяснили, что кофеин может использоваться в лечении диабета.

Статья с результатами исследования была опубликована в журнале Nature Communication.

Ученые в рамках своей научной работы создали клетки, которые способны выделять инсулин в ответ на поступление в организм кофеина. Как показали эксперименты на мышах, внедрение таких клеток способствует уменьшению уровня глюкозы в крови.

Исследователи уточнили, что соединили антитела aCaffVHH с различными внутриклеточными сигнальными доменами, в итоге были созданы синтетические рецепторы под названием C-STAR. Именно они помогали в случае употребления кофеина усиливать активность гена белка SEAP.

По итогам экспериментов, проводимых на мышах, выяснилось, что у употреблявших кофеин грызунов наблюдались низкие уровни глюкозы в крови.

Ранее в июне ученые Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне обнаружили, что регулярное употребление кофе защищает клетки сердечно-сосудистой системы от повреждений.