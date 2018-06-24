Ученые вырастили мини-мозг неандертальцев

Американским ученым удалось вырастить миниатюрный мозг неандертальца.

Он получил название неандертоида, передает «Федеральное агентство новостей». Специалисты из Школы медицины Калифорнийского университета в Сан-Диего использовали технологии редактирования генома CRISPR.

Активное участие в исследовании приняли генетики, имеющие опыт в выращивании органоидов из стволовых клеток. Таким образом, ученые «укоренили» стволовые клетки с ДНК неандертальцев и получили необычные органоиды.

Научное сообщество ранее выразило обеспокоенность экспериментами в области пересадки человеческих органоидов животным. Главный вопрос заключается в о том, что делать с мышами с человеческим сознанием.



