Ученые определели наименее склонных к риску людей

Ученые в США выяснили, что люди в состоянии тревоги и страха меньше рискуют. Они также пришли к выводу, что при стрессе повышается активность полушария, отвечающего за когнитивный контроль.

В ходе эксперимента 40 участников эксперимента выбрали одну из двух игральных карт на экране. Перед показом каждой пары появлялась инструкция, описывающая выигрыш для каждого варианта. За картой мог оказаться либо квадрат, либо ромб, но денежное вознаграждение для карт отличалось, передает телеканал «360».

Активность головного мозга записывали с помощью ЭЭГ-электродов, прикрепленных в районе лобных долей. Результаты показали, что более тревожные участники реже принимали рискованные решения. Отказ от риска объяснили повышенным когнитивным контролем, который помогает тревожным людям делать выбор в пользу наименьшей эмоционально затраты.

Американские психологи ранее выяснили, что электрическая активность мозга человека с депрессией при получении вознаграждения может быть объективным показателем при назначении схемы лечения. В свою очередь ученые Рурского университета заявили, что воспоминания могут навсегда стереться из памяти человека, если он пребывает в затяжной депрессии.