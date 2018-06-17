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Психологи нашли новый метод определения депрессии

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Simon Belcher
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Американские психологи выяснили, что электрическая активность мозга пациента с депрессией при получении вознаграждения может быть объективным показателем при назначении схемы лечения.

Результаты исследования были опубликованы в издании The Journal of Clinical Psychiatry.

Для научной работы были отобраны 63 пациента с клинической депрессией. Добровольцам показывали на экране две двери. За одной из них был приз — небольшое денежное вознаграждение. Если участник выбирал дверь с призом, то он получал его, если нет — терял деньги.

Далее их разделили на группы. Одна из них 12 недель принимала антидепрессанты, а другая прошла 12 сеансов когнитивно-поведенческой психотерапии. Также была контрольная группа, которая прошла задание, но лечение не проходила.

После этого эксперимент повторили. Проверив показатели электрической активности мозга, ученые пришли к выводу, что во второй раз они значительно повысились. Также у испытуемых уменьшились депрессивные симптомы и тревожность. Также проведенный опыт показал, что больше всего добровольцам помогли антидепрессанты. По словам исследователей, теперь это открытие позволит лучше диагностировать депрессию.

Ранее в июне ученые Рурского университета выяснили, что воспоминания могут навсегда стереться из памяти человека, если он пребывает в затяжной депрессии.

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