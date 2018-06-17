Прямой эфир

Ученые отправили к одной из звезд электронную музыку

0
Фото: Global Look Press/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Института космических исследований Каталонии и METI International отправили треки электронной музыки в сторону звезды GJ 237, одна из планет которой находится в «зоне обитания», сообщает портал inverse.com.

Кроме музыки в радиосообщении, зашифрованном двоичным кодом, приводятся сведения о математике и науке человечества в целом, отмечает издание.

Проект был реализован совместно с музыкальным фестивалем Sonar.

В случае, если на планете обитают разумные существа, ученые рассчитывают получить обратный сигнал примерно через 25 лет.

21 мая китайские астрофизики объяснили природу возникновения загадочных радиовсплесков, которые за миллисекунды выбрасывают в космос огромное количество энергии. По мнению специалистов, источником необычных радиосигналов являются так называемые «странные звезды» — особый тип нейтронных звезд. Ранее предполагалось, что это могут быть послания инопланетян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Радиосигнал со словами покойного ученого Хокинга отправят в космос
Астронавты подарили папе римскому комбинезон для полетов в космос

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017