Ученые отправили к одной из звезд электронную музыку

Ученые из Института космических исследований Каталонии и METI International отправили треки электронной музыки в сторону звезды GJ 237, одна из планет которой находится в «зоне обитания», сообщает портал inverse.com.

Кроме музыки в радиосообщении, зашифрованном двоичным кодом, приводятся сведения о математике и науке человечества в целом, отмечает издание.

Проект был реализован совместно с музыкальным фестивалем Sonar.

В случае, если на планете обитают разумные существа, ученые рассчитывают получить обратный сигнал примерно через 25 лет.

21 мая китайские астрофизики объяснили природу возникновения загадочных радиовсплесков, которые за миллисекунды выбрасывают в космос огромное количество энергии. По мнению специалистов, источником необычных радиосигналов являются так называемые «странные звезды» — особый тип нейтронных звезд. Ранее предполагалось, что это могут быть послания инопланетян.