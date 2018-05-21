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Китайские ученые раскрыли источник «инопланетных сигналов»

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Фото: Global Look Press/Xinhua
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Китайские астрофизики объяснили природу возникновения загадочных радиовсплесков, которые за миллисекунды выбрасывают в космос огромное количество энергии. Об этом сообщает портал Science Alert.

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Ранее данное явление связывали с инопланетными цивилизациями, однако ученые Нанкинского университета выдвинули собственную гипотезу. По мнению специалистов, источником необычных радиосигналов являются так называемые «странные звезды» — особый тип нейтронных звезд. В них происходит образование массы из трех разновидностей кварков, находящейся в низком энергетическом состоянии, что делает ее нестабильной. Из этой массы со временем выделяется состоящая из нейтронов андронная материя, которая образует на поверхности звезды кору. Со временем она тяжелеет и разрушается.

Без коры звезда в течение короткого времени становится источником электрон-позитронных пар и генерирует электромагнитное поле, которое ускоряет электроны и позитроны практически до скорости света. Частицы испускают радиоизлучение, которое и регистрируется как быстрый радиовсплеск. После этого кора на звезде восстанавливается и всё повторяется, сообщает телеканал «Звезда». Случаи радиовсплесков не регистрируются с постоянной частотой, потому что периоды формирования могут быть длительными.

Первый радиовсплеск зафиксировал австралийский телескоп в 2001 году. Обработка данных велась шесть лет, после чего были обнаружены десятки аналогичных сигналов. В качестве их вероятных источников рассматривались слившиеся друг с другом нейтронные звезды или тяжелые пульсары, превращающиеся в черные дыры.

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) запускает специальный телескоп для поиска планет, на которых возможна жизнь.

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