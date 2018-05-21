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Ученые РФ разрабатывают погружение космонавтов в «спячку»

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Препарат для погружения космонавтов в «зимнюю спячку» разрабатывают для межпланетных полетов. Об этом рассказал руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) профессор Анатолий Ковтун.

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«Разрабатываемый подход погружения человека в искусственное гипобиотическое состояние может быть использован при разработке технологий освоения далеких космических пространств», — цитирует его «РИА Новости».

Ковтун напомнил, что перед организаторами таких путешествий стоит задача сэкономить ресурсы, в том числе кислород, в длительном полете.

Искусственное гипобиотическое состояние сродни зимней спячке у медведей, отметил ученый.

На данном этапе опыты на животных показывают, что искусственная спячка на несколько суток переносится без тяжелых последствий для организма.

17 мая ученые из Школы общественного здравоохранения в Университете Джона Хопкинса опубликовали исследование, согласно которому следующую смертоносную эпидемию в мире может вызвать вирус, передающийся воздушно-капельным путем.

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