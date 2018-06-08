Астронавты подарили папе римскому комбинезон для полетов в космос

Папа римский получил в подарок от астронавтов комбинезон для полетов в космос. Об этом сообщает Associated Press.

Франциск 8 июня провел встречу с астронавтами 53-й миссии МКС, недавно вернувшимися с Международной космической станции. Тогда же они преподнесли папе римскому индивидуальный комбинезон синего цвета и белую короткую накидку, которая является элементом церковного облачения части духовенства Римско-католической церкви, пишет RT. На встрече также присутствовали члены семей космонавтов.

Это была вторая встреча Франциска с экипажем, после того как 26 октября он побеседовал с ними во время видеомоста с МКС. Беседа тогда продлилась 25 минут.

В начале мая папа римский выставил на торги свой бело-золотой Lamborghini Huracan.