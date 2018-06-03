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Мяч чемпионата мира по футболу вернут с МКС на Землю

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Экипаж миссии МКС-54/55 вернется в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-07» с Международной космической станции вместе с мячом чемпионата мира по футболу, сообщили в воскресенье, 3 июня, в Центре управления полетами (ЦУП).

Космонавт Антон Шкаплеров должен будет вернуть на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, сообщает «РИА Новости».

Предполагается, что после возвращения на Землю мяч будет использован в первом матче турнира, в котором встретятся сборные Саудовской Аравии и России.

Вместе со Шкаплеровым на Землю возвращаются астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт Японского космического агентства (JAXA) Норишиге Канаи. Экипаж провел на станции 168 дней.

22 марта с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-08».

На борту находились два американских астронавта и российский космонавт Олег Артемьев. Вместе с экипажем путешествовал в космос главный мяч ЧМ-2018.

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