Мяч чемпионата мира по футболу вернут с МКС на Землю

Экипаж миссии МКС-54/55 вернется в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-07» с Международной космической станции вместе с мячом чемпионата мира по футболу, сообщили в воскресенье, 3 июня, в Центре управления полетами (ЦУП).

Космонавт Антон Шкаплеров должен будет вернуть на Землю мяч чемпионата мира по футболу Telstar18, сообщает «РИА Новости».

Предполагается, что после возвращения на Землю мяч будет использован в первом матче турнира, в котором встретятся сборные Саудовской Аравии и России.

Вместе со Шкаплеровым на Землю возвращаются астронавт NASA Скотт Тингл и астронавт Японского космического агентства (JAXA) Норишиге Канаи. Экипаж провел на станции 168 дней.

22 марта с космодрома Байконур стартовал корабль «Союз МС-08».

На борту находились два американских астронавта и российский космонавт Олег Артемьев. Вместе с экипажем путешествовал в космос главный мяч ЧМ-2018.