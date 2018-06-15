Радиосигнал со словами покойного ученого Хокинга отправят в космос

Радиосигнал со словами покойного британского физика и популяризатора науки Стивена Хокинга будет отправлен в космос, сообщила телекомпания Би-би-си в четверг, 14 июня.

Это произойдет во время намеченной на 15 июня церемонии захоронения праха ученого в Вестминстерском аббатстве Лондона, сообщает британская телерадиовещательная корпорация.

Сигнал, в котором послание Хокинга о мире и надежде будет звучать на фоне музыки известного греческого композитора Вангелиса, пошлют в сторону ближайшей черной дыры 1А 0620-00.

Всемирно известный физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 76-м году жизни 14 марта 2018 году. Ученого ставят в один ряд с такими гениями, как Исаак Ньютон и Чарльз Дарвин.

12 мая сайт, разыгрывающий билеты на поминальную службу по Стивену Хокингу, открыл доступ для путешественников во времени.