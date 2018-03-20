Хокинга похоронят в Вестминстерском аббатстве рядом с Ньютоном

Похороны английского физика-теоретика Стивена Хокинга пройдут в Вестминстерском аббатстве, его захоронят рядом с могилами Чарльза Дарвина и Исаака Ньютона, сообщает ТАСС, ссылаясь на «Би-би-си».

Будущий всемирно известный ученый родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет и получил степень бакалавра, а в 1966 году в колледже Тринити-Холл стал доктором философии.

Развившийся с годами боковой амиотрофический склероз и перенесенная тяжелая пневмония, лишившая ученого возможности говорить, не помешали ученому стать одним из самых известных физиков-теоретиков.

Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже, свой последний научный труд ученый закончил за несколько дней до смерти.