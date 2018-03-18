Стивен Хокинг изучал гибель цивилизации перед смертью

Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг за две недели до смерти представил работу, которая связана с изучением мультивселенных. Об этом 18 марта сообщает издание Daily Mail.

Как отмечают журналисты, Хокинг считал, что Большой взрыв мог породить множество вселенных, которые существуют независимо друг от друга. В будущем он намеревался проверить теорию о мультивселенных, которая была представлена ранее.

Ознакомиться с работой Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных» можно на сайте архива Кембриджского университета.

Великий ученый скончался в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже рано утром в среду, 14 марта.

Хокинг родился 8 января 1942 года, в 1962 году окончил Оксфордский университет и получил степень бакалавра, а в 1966 году в колледже Тринити-Холл стал доктором философии. Он является одним из самых известных физиков-теоретиков и основоположником квантовой космологии.