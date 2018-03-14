Умер британский физик Стивен Хокинг

Всемирно известный британский физик Стивен Хокинг скончался в возрасте 76 лет. Об этом говорится в заявлении его семьи.

«Мы глубоко огорчены тем, что сегодня наш любимый отец скончался. Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить в течение многих лет», — говорится в заявлении родственников ученого, опубликованного Sky News.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет и получил степень бакалавра, а в 1966 году в колледже Тринити-Холл стал доктором философии. Хокинг являлся одним из самых известных физиков-теоретиков и основоположником квантовой космологии.