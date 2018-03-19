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Хокинг завершил свой последний научный труд за несколько дней до смерти

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Фото: REUTERS/Kimberly White
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Британский физик-теоретик Стивен Хокинг успел завершить работу над своей последней научной статьей за несколько дней до смерти. Об этом в понедельник, 19 марта, сообщает The Times со ссылкой на соавтора труда.

Соавтор работы, профессор Лёвенского католического университета в Бельгии Томас Хертох, рассказал изданию о том, что в последней статье Хокинга представлены математические расчеты, используя которые, можно будет доказать гипотезу о так называемой мультивселенной, то есть множестве параллельно существующих вселенных.

«Мы хотели сформулировать гипотезу о мультивселенной таким образом, чтобы ее можно было научно подтвердить», — цитирует Хертоха ТАСС.

Он также рассказал о том, что последняя работа Хокинга в ближайшее время будет опубликована в одном из престижных научных журналов.

Стивен Уильям Хокинг скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Он родился 8 января 1942 года в Оксфорде. В 1962 году окончил Оксфордский университет и получил степень бакалавра, а в 1966 году в колледже Тринити-Холл стал доктором философии.

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