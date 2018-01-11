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Стивен Хокинг предсказал «адскую жару» на Земле

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Фото: Global Look Prees/ Li Changxiang
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Известный британский физик Стивен Хокинг заявил, что глобальное потепление способно создать «адские» условия жизни на Земле. Об этом ученый рассказал во втором эпизоде своего видеопроекта «Любимые места».

По словам Хокинга, если не разобраться с проблемой глобального потепления и изменения климата, то Земля может превратиться в Венеру.

Согласно исследованиям NASA, 4 млрд лет назад Венера была похожа на нашу планету — на ней была вода, растительность и температуры на планете соответствовали нынешним земным. Однако из-за скопления парниковых газов в атмосфере поверхность планеты нагрелась до 460 градусов по Цельсию.

По словам Хокинга, учитывая, что возраст Земли составляет 4,5 млрд лет, человечеству уже через 200-500 лет придется искать себе новый «дом».

«Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд», — добавил физик.

Ранее Стивен Хокинг прогнозировал гибель человечества в 2600 году из-за катастрофы, вызванной перенаселением и большим количеством потребляемой энергии.

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