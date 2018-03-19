«Симпсоны» почтили память Стивена Хокинга

Анимационный сериал «Симпсоны» почтил память британского ученого Стивена Хокинга, который скончался 14 марта в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже.

Как сообщает Radio Times, 18 марта в эфир вышел первый эпизод «Симпсонов» с момента смерти ученого. В финале серии показали, как Хокинг вместе с Лизой Симпсон летят над Спрингфилдом.

По данным журналистов, Хокинг неоднократно становился приглашенной звездой данного проекта и называл «Симпсонов» лучшим шоу на американском телевидении. Сценарист и продюсер «Симпсонов» Эл Джин заявил, что чувство юмора у Хокинга было огромным, как вселенная.

Ранее стало известно, что Хокинг успел завершить работу над своей последней научной статьей за несколько дней до смерти. В его последней статье были представлены математические расчеты, используя которые, можно будет доказать гипотезу о так называемой мультивселенной, то есть множестве параллельно существующих вселенных.