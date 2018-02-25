Мультсериал «Симпсоны» предсказал победу США в керлинге на Играх-2018

Создатели мультсериала «Симпсоны» предсказали победу сборной США по керлингу на Олимпийских играх 2018 года. В серии Boy Meets Curl, показанной в 2010 году, Гомер и Мардж привели американскую сборную к победе над шведами, сообщает The Sun.

В реальности на Олимпиаде американцы действительно обыграли сборную Швеции, оставив последним лишь второе место.

Это уже не первый случай, когда создатели мультсериала предсказывают будущее. В декабре 2017 года сообщалось, что сделка американского конгломерата Walt Disney и кинокомпании 21st Century Fox была описана в одной из серий. Также они предсказали, что Дональд Трамп станет президентом США.