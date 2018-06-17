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Ученые нашли способ отслеживать развитие мозга ребенка в утробе

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Российские и американские ученые нашли способ отслеживать развитие головного мозга плода в утробе матери. Таким образом эксперты смогут выявлять отклонения на самых ранних этапах.

Как сообщает издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири», метод разработали ученые из Международного томографического центра, Томского государственного университета (ТГУ) и Университета Вашингтона.

С его помощью можно будет определять, как в мозге формируется миелин (многослойные клеточные мембраны, окружающие нервные отростки). Это вещество отвечает за проводимость нервных импульсов и защиту нервных волокон от повреждений.

Его неправильное формирование способно привести к различным функциональным отклонениям, которые не отображает МРТ.

«Есть гипотезы, что аномалии миелинизации во внутриутробном периоде лежат в основе формирования некоторых психических заболеваний, например аутизма и шизофрении», — отметил руководитель исследования профессор Василий Ярных.

По его словам, в основе нового метода — специальная математическая обработка изображений плода.

«Алгоритм позволяет видеть сигналы, которые исходят от клеточных мембран», — пояснил профессор.

Также ученые выясняют вероятность определения новым методом злокачественных опухолей в раннем детском возрасте и на внутриутробном этапе.

16 июня сообщалось, что испанские исследователи выяснили, какую музыку предпочитает плод на 18–38 неделях беременности.

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