Ученые изучили музыкальные предпочтения еще не родившихся детей

Испанские ученые из Института Маркеса выяснили, какую музыку предпочитает плод в утробе матери на 18–38 неделях беременности. По их словам, лучше всего зародыши реагировали на классическую музыку: Моцарта, Баха и Бетховена, хуже всего — на Адель, Шакиру и группу Bee Gees.

Результаты исследования опубликованы на сайте учреждения.

Для эксперимента, который проводили среди 300 зародышей, использовали 15 различных песен. Ученые утверждают, что благодаря музыке происходит неврологическая стимуляция, которая активизирует зоны мозга плода, связанные с языком и коммуникацией.

Отмечается, что люди несознательно стараются говорить более высоким голосом с еще не родившимися детьми, так как те лучше воспринимают такой способ общения.

В мае голландским ученым впервые удалось создать эмбрион без участия яйцеклетки и сперматозоида. После этого зародыш был помещен в мышей, где он прижился и начал развиваться.