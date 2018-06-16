Ученые превратили самца мыши в самку путем удаления «необычного» участка ДНК

Ученые из Великобритании сделали из самца мыши самку, удалив участок ДНК, который ранее считался «бесполезным».

Как сообщает журнал Science, у животного появились все женские половые признаки вместо мужских. При этом специалистам даже не пришлось менять ген мыши.

«Нам впервые удалось заставить животное полностью сменить пол, меняя не отдельные гены, кодирующие белки, а «мусорную» ДНК. Мы предполагаем, что этот участок, Enh13, может играть ключевую роль в различных нарушениях полового развития и среди людей», — рассказал генетик Робин Лоуэлл-Бэдж из Института Фрэнсиса Крика.

До настоящего момента о формировании пола ученые знали только то, что млекопитающие используют хромосомы Х и Y. Так, при наличии двух Х-хромосом в геноме человеческого зародыша родится девочка, при сочетании XY появится мальчик. Однако в каких генах содержится программа развития зародыша, ученые не знают.

Предполагается, что за это ответственны гены Sox9 и Sry. Первый «включает» механизм превращения заготовок половых клеток в будущие семенники, а второй запускает их в момент определения зародышем пола.

Ученые установили, что повреждение Sry ведет к превращению женских зародышей в полноценные мужские.

Дальнейшие опыты привели к открытию необычного участка так называемой «мусорной» ДНК, расположенного рядом с Sox9.

Этот участок способствует активации части хромосомы, в которой находится ген Sox9, что предположительно делает зародыш мужским.

Ученые провели эксперимент и выключили этот участок ДНК у мышей.

В результате в одном случае у самцов грызунов дополнительно развились женские органы, а во втором они полностью изменили пол.

Это говорит о том, что данный участок ДНК играет ключевую роль в половом развитии млекопитающих. Ученые уверены, что повреждения или мутации в «мусорной» ДНК являются основной причиной сбоев полового развития.