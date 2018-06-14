Ученые в России получат общенациональную сеть биобанков

В России создается общенациональная сеть биобанков, которая позволит ученым испытывать новые лекарства не на людях и животных.

Об этом «Известиям» сообщил руководитель проекта «Национальный БиоСервис» (НБС) Виталий Пруцкий.

По его мнению, это позволит разрабатывать лекарства, «точечно» воздействуя на заболевание, без побочных эффектов.

В рамках проекта уже открыты три биобанка-лаборатории — в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, источником для которых служат местные лечебные учреждения, получающие биоматериалы в результате своей деятельности.

В скором времени к проекту подключатся и другие регионы.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В России создают общенациональную сеть биобанков