В России создают общенациональную сеть биобанков

При разработке новых лекарств и методов лечения проводятся эксперименты на животных и людях. Но для решения многих задач достаточно исследовать образцы тканей человека вне его организма. С этой целью в России создается общенациональная сеть биобанков.

В 2014 году Биофонд Российской венчурной компании (РВК) проинвестировал создание первого в России официального банка биологических образцов. Эта структура доказала свою необходимость для медиков. Теперь при поддержке РВК и фонда «Сколково» она трансформируется в общенациональную платформу.

Как рассказал «Известиям» руководитель проекта «Национальный БиоСервис» (НБС) Виталий Пруцкий, проект предусматривает развитие общероссийской сети биобанков. Они будут работать с клиническими центрами. НБС должен обеспечивать материалами диагностические и фармацевтические организации, проводить самостоятельные исследования.

— Например, московский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает антитела против вируса Эбола, — рассказал Виталий Пруцкий. — При этом есть риск побочных эффектов. Скажем, человека будут лечить от Эболы, а он вдруг ослепнет. Соответственно, мы помогаем институту Гамалеи изучить реакцию создаваемых антител на огромное количество разнообразных тканей.

Услуги биобанкинга и биосервиса от НБС пользуются спросом у фармацевтических и диагностических компаний не только из России.

— Наша структура интегрирована в международный процесс инновационных медицинских разработок, — рассказал «Известиям» Антон Васильев, главный инвестиционный директор Инфрафонда РВК (управляющая организация Биофонда).

По его словам, за рубежом сейчас действуют около 200 крупных биобанков. Однако ведущие международные фармацевтические компании охотно прибегают к услугам российского НБС.

— Наступила эра персонализованной медицины, — считает онколог, член-корреспондент Российской академии медицинских наук Сергей Орлов. — Исследования с помощью биологических образцов — необходимы для развития этого направления. Ученым нужны ткани с определенными патологиями или генетическими мутациями. Их изучение позволит изобрести новые препараты, способные совершить прорыв в лечении многих заболеваний.

По словам Сергея Орлова, раньше материалы для исследований приходилось покупать за рубежом.

В рамках проекта НБС уже открыты три биобанка-лаборатории — в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Планируется создавать такие организации по всей стране.

Источниками образцов служат местные лечебные учреждения. Они получают биоматериалы в процессе регулярной клинической деятельности. Количество российских медорганизаций, поставляющих материалы для национального биобанка, уже приближается к сотне.

Национальный банк образцов должен участвовать в развитии цифровой медицины, отметил Виталий Пруцкий. Например, в онкологии постановка диагноза — сложный и трудно формализуемый процесс. При этом решающее значение имеет наличие в лечебном учреждении высококвалифицированных гистологов. Их катастрофически не хватает нашим клиникам. Здесь может помочь машинный анализ биоматериалов с использованием результатов аналогичных исследований и уже поставленных диагнозов. НБС уже приступил к созданию и поддержке подобных баз данных.

При этом использование человеческого биоматериала может привести к возникновению этических и юридических проблем. Эти вопросы в российском законодательстве пока урегулированы не полностью.