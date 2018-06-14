Прямой эфир

В России создают общенациональную сеть биобанков

Ее услуги помогут ученым разрабатывать новые эффективные лекарства
0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

При разработке новых лекарств и методов лечения проводятся эксперименты на животных и людях. Но для решения многих задач достаточно исследовать образцы тканей человека вне его организма. С этой целью в России создается общенациональная сеть биобанков.

В 2014 году Биофонд Российской венчурной компании (РВК) проинвестировал создание первого в России официального банка биологических образцов. Эта структура доказала свою необходимость для медиков. Теперь при поддержке РВК и фонда «Сколково» она трансформируется в общенациональную платформу.

Как рассказал «Известиям» руководитель проекта «Национальный БиоСервис» (НБС) Виталий Пруцкий, проект предусматривает развитие общероссийской сети биобанков. Они будут работать с клиническими центрами. НБС должен обеспечивать материалами диагностические и фармацевтические организации, проводить самостоятельные исследования.

— Например, московский НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разрабатывает антитела против вируса Эбола, — рассказал Виталий Пруцкий. — При этом есть риск побочных эффектов. Скажем, человека будут лечить от Эболы, а он вдруг ослепнет. Соответственно, мы помогаем институту Гамалеи изучить реакцию создаваемых антител на огромное количество разнообразных тканей.

Услуги биобанкинга и биосервиса от НБС пользуются  спросом у фармацевтических и диагностических компаний не только из России.

— Наша структура интегрирована в международный процесс инновационных медицинских разработок, — рассказал «Известиям» Антон Васильев, главный инвестиционный директор Инфрафонда РВК (управляющая организация Биофонда).

По его словам, за рубежом сейчас действуют около 200 крупных биобанков. Однако ведущие международные фармацевтические компании охотно прибегают к услугам российского НБС.

— Наступила эра персонализованной медицины, — считает онколог, член-корреспондент Российской академии медицинских наук Сергей Орлов. — Исследования с помощью биологических образцов — необходимы для развития этого направления. Ученым нужны ткани с определенными патологиями или генетическими мутациями. Их изучение позволит изобрести новые препараты, способные совершить прорыв в лечении многих заболеваний.

По словам Сергея Орлова, раньше материалы для исследований приходилось покупать за рубежом.

В рамках проекта НБС уже открыты три биобанка-лаборатории — в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Планируется создавать такие организации по всей стране.

Источниками образцов служат местные лечебные учреждения. Они получают биоматериалы в процессе регулярной клинической деятельности. Количество российских медорганизаций, поставляющих материалы для национального биобанка, уже приближается к сотне.

Национальный банк образцов должен участвовать в развитии цифровой медицины, отметил Виталий Пруцкий. Например, в онкологии постановка диагноза — сложный и трудно формализуемый процесс. При этом решающее значение имеет наличие в лечебном учреждении высококвалифицированных гистологов. Их катастрофически не хватает нашим клиникам. Здесь может помочь машинный анализ биоматериалов с использованием результатов аналогичных исследований и уже поставленных диагнозов. НБС уже приступил к созданию и поддержке подобных баз данных.

При этом использование человеческого биоматериала может привести к возникновению этических и юридических проблем. Эти вопросы в российском законодательстве пока урегулированы не полностью.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017