Ученые рассказали о главной опасности общественных туалетов

Наибольшую угрозу для здоровья человека в общественном туалете представляют любые предметы и поверхности, до которых дотрагиваются люди. Об этом пишет научный журнал Conversation.

Издание сообщает, что на кранах в раковине, мыльнице и устройстве подачи бумажных полотенец скапливается большое количество бактерий. Также особенно грязными становятся дверные ручки, поскольку не каждый посетитель туалета моет руки.

Чтобы снизить риск заражения ученые рекомендуют прикасаться разных поверхностей с помощью бумажного полотенца и салфетки. Они также предупредили об опасности использования телефона в туалете. По их словам, на мобильных устройствах может быть до десяти раз больше микробов, чем на сидении унитаза, сообщает «Федеральное агенство новостей».

При этом отмечается, что само сидение унитаза не опасно для здоровья, поскольку бактерии попадают в организм через руки в рот.

Ранее сообщалось, что РЖД избавится от вагонов с устаревшими туалетами гравитационного типа и поменяет их на современные, оснащенные биотуалетами. Помимо этого вагоны планируется оснастить кондиционерами, индивидуальными розетками, usb-портами для подзарядки гаджетов, а также оборудованием для беспроводного интернета.