В Коми учитель установил видеокамеру в школьном женском туалете
Учитель школы одного из поселков в Республике Коми установил в женском туалете учебного заведения видеокамеру. В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело, информирует региональное управление СКР.
«Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту установки в помещении женского туалета одной из поселковых школ видеокамеры», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
При этом в сообщении в мессенджере «ТамТам» представители ведомства уточнили, что камеру установил один из учителей. Сейчас сотрудники СК проводят необходимые следственные и процессуальные действия.
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