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В Коми учитель установил видеокамеру в школьном женском туалете

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Учитель школы одного из поселков в Республике Коми установил в женском туалете учебного заведения видеокамеру. В отношении преподавателя было возбуждено уголовное дело, информирует региональное управление СКР.

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«Расследуется уголовное дело, возбужденное по факту установки в помещении женского туалета одной из поселковых школ видеокамеры», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

При этом в сообщении в мессенджере «ТамТам» представители ведомства уточнили, что камеру установил один из учителей. Сейчас сотрудники СК проводят необходимые следственные и процессуальные действия.

24 мая Новгородский районный суд приговорил бывшего вице-мэра Великого Новгорода Вадима Фадеева к 11 годам колонии строгого режима по обвинению в совращении несовершеннолетних и распространении детской порнографии.

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